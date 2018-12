Żywy pomnik dla Niepodległej

[ZDJĘCIA] 43 osoby oddały krew podczas akcji „100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Bezcennym darem życia można było się podzielić w sobotę, 24 listopada, w Zbydniowie w gminie Zaleszany.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji był Michał Dziuba, strażak ze Zbydniowa.

– Przy okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pojawiło się w naszym regionie kilka ciekawych propozycji uczczenia tej rocznicy. Postanowiliśmy zrobić coś oryginalnego. Nie chodziło nam o to, by nakarmić naszą duszę i pamięć. Chcieliśmy zrobić coś konkretnego dla ludzi. Stad pomysł, żeby się podzielić krwią. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości takie akcje odbywały się u nas cyklicznie, co dwa miesiące – mówi „Sztafecie” Michał Dziuba.

Sołtys Zbydniowa, Piotr Bednarz, podkreśla, że frekwencja przerosła jego oczekiwania. Zarejestrowało się 58 dawców, 43 osoby oddały krew – w sumie 19,3 litra. Ponadto 21 osób zarejestrowało się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS.

– To jest wspaniały żywy pomnik. Krew jest darem życia. Wiem co to znaczy, bo pracuję w służbie zdrowia – mówi sołtys Piotr Bednarz.

Każdy z dawców otrzymał ekwiwalent energetyczny w postaci dziewięciu czekolad od załogi krwiobusa oraz dziesiątą – ufundowaną przez wójta gminy Zaleszany – w specjalnym okolicznościowym opakowaniu.

Podczas akcji każdy mógł poćwiczyć wykonywanie masażu serca na fantomach. – Dzieci, które przyszły z rodzicami miały możliwość zapoznać się prawidłowymi zachowaniami podczas poruszania się po drodze, dzięki prelekcji przygotowanej przez pracowników WORD w Tarnobrzegu – dodaje Barbara Domin, radna powiatu stalowowolskiego.

Ponadto na uczestników akcji czekał pyszny ciepły poczęstunek oraz smakowite wypieki przygotowane przez gospodynie ze Zbydniowa.