Zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego w Wałczu. Czas na mistrzostwa Podkarpacia i „Stalowa Wola Boxing Show”

W Wałczu odbył się szósty turniej bokserski, zorganizowany przez miejscową Koronę. W jednej z dwudziestu walk, zaprezentował się Tobiasz Zarzeczny ze Stalowej Woli. Podopieczny trenera Rafała Toporowskiego, pokonał jednogłośnie na punkty Wiktora Karaczuna ze Skorpiona Szczecin.

Zawodnik Stali Stalowa Wola Boxing Team przygotowuje się teraz do mistrzostw Podkarpacia, które odbędą się w połowie lutego w Krośnie oraz do udziału w gali bokserskiej „Stalowa Wola Boxing Show”, będącej jednocześnie I memoriałem Lucjana Treli. Impreza odbędzie się 15 lutego w stalowowolskiej hali MOSiR. Przeciwnikiem Tobiasza Zarzecznego będzie Paweł Stasiulewicz, zawodnik BKS Boxing Sokółka.

W walce wieczoru, zakontraktowanej na 8 rund, Przemysław „Smile” Gorgoń (9-6-1, 5 KO) spotka sie z byłym pretendentem do pasa WBO Europe, Gruzinem, Malkhazem Sujashvili (10-10-0, 8 KO).

Przed walką wieczoru, zaprezentują się w ringu: Krzysztof Twardowski z Nowego Sącza (7-2,5 KO), a jego rywalem będzie były pretendent do światowej federacji pasów IBF Europe i WBF, urodzony w Ugandzie, Hamza Wandera (19-16-3, 14 KO). W maju ubiegłego roku Twardowski stoczył pasjonującą walkę o młodzieżowe mistrzostwo świata federacji WBC w wadze junior ciężkiej, z Jurgenem Uldedajem. Przed tym pojedynkiem, pochodzący z Albanii i mieszkający w Magdeburgu zawodnik, legitymował się bilansem 10 zwycięstw i brakiem porażek. Także tę walkę wygrał (97:93), ale także Twardowski zebrał za swój występ wiele pochwał. Tak więc walka utalentowanego górala z Ugandczykiem Wanderą, zapowiada się niezwykle ciekawie.

Podczas stalowowolskiej gali zobaczymy także w ringu walki: Michała Bańbułę (13-31-4) z Będzina, reprezentanta Chorten Boxing Production z Michałem Bołozem z Nowego Sącza (2-2-0, 2 KO), debiutującego na zawodowym ringu Krzysztofa Włodarczyka z Jaworzna (Chorten Boxing Production) z Andrzejem Szkutą z Sokółki (0-1-0) oraz młodego prospekta z Białegostoku, Krzysztofa Warekso (Chorten Boxing Production), którego rywala jeszcze nie znamy.

W pojedynkach boksu olimpijskiego, oprócz Tobiasza Zarzecznego, mistrza Polski młodzików z roku 2019, wystąpią także: Adam Kulik z Paco Lublin (zwycięzca Pucharu Polski 2019) i Karol Zieliński ze Stali Rzeszów – brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów 2019. Ich rywalami, podobnie jak w przypadku Zarzecznego, będą bokserzy z Litwy i Ukrainy.

