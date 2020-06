Zwycięstwo Stali w Łęcznej. Wychowankowie w rolach głównych: Kacper Śpiewak i Filip Szifer

Pierwsze zwycięstwo odnieśli w rundzie rewanżowej piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Jedenastka trenera Szymona Szydełko, pokonała w Łęcznej Górnika. Bohaterem meczu został ponownie Kacper Śpiewak. 20-latek zdobył zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry. Asystę przy tym trafieniu zaliczył inny wychowanek Stali, także młodzieżowiec, Filip Szifer.

Postraszyli na początku

Podrażniony trzema kolejnymi porażkami, mający mocarstwowe zapędy Górnik, był zdecydowanym faworytem w meczu z będącą od dłuższego czasu na dole ligowej tabeli „Stalówką”, ale jak to często w futbolu bywa, przewaga na papierze ma się nijak do tego, co dzieje się na piłkarskim boisku. Znalazło to potwierdzenie w tym meczu. Górnik przeważał tylko przez kilka pierwszych minut gry. W 3. minucie był nawet bliski objęcia prowadzenia. Po uderzeniu Stromeckiego z 16 metrów, lecąca metr nad ziemią piłka trafiła w słupek. Stal szybko opanowała nerwy i na kolejne minuty zaproponował górnikom swój styl gry. I gospodarze zaczęli mieć kłopoty z konstruowaniem akcji ofensywnych. Owszem, częściej byli w posiadaniu piłki, jednak ich atak pozycyjny nie stanowił żadnego zagrożenia dla defensorów Stali.

Pechowiec nad pechowcami

W 20. minucie nasza drużyna popisała się ładną, koronkową akcją przawym skrzydłem, po której objęła prowadzenie. Adam Waszkiewicz zagrał piłkę Bartoszowi Sobotce, a ten posłał ją zewnętrzną stroną lewej stopy wzdłuż pola karnego do Michała Fidziukiewicza. Futbolówka nie dotarła jednak do „Fidziego”, bo wpakował w nią czub swojego buta Bartłomiej Kalinkowski i zdobył naprawdę pięknej urody… „samobója”. Kostrzewski ani drgnął – piłka wylądowała w okienku jego bramki. Było to drugie w tym roku samobójcze trafienia Kalinkowskiego (zimą przyszedł do Łęcznej z ŁKS-u). Wcześniej ucieszył kibiców Widzewa, a jakby tego było mało, to w ligowym restarcie, w meczu w Katowicach, zobaczył czerwoną kartkę…

Sędzia zawsze widzi najlepiej…

Górnik stracił bramkę, ale nie zerwał się do szaleńczego ataku, a jednak w 30. minucie Michał Goliński przeprowadził indywidualny rajd lewą stroną, po którym miejscowi wyrównali. Młodzieżowiec Górnika wbiegł w pole karne i… padł. Sędzia dopatrzył się przewinienia Adama Waszkiewicza, chociaż na telewizyjnych powtórkach można zobaczyć, że chwilę wcześniej nasz obrońca wybił mu czysto piłkę sprzed nóg, i odgwizdał „jedenastkę”. Najlepszy strzelec Górnika, Paweł Wojciechowki zmylił Dawid Pietrzkiewicza i cieszył się ze zdobycia trzynastej bramki w sezonie.

Kilka minut później doszło do kolejnej kontrowersyjnej sytuacji. Krzysztof Kiercz wpakował piłkę do bramki gospodarzy, po centrze Sobotki, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną naszemu obrońcy. Szkoda, że w II lidze nie ma VAR-u…

W ostatnich sekundach przed przerwą Stal wyszła z kontrą, po bramkarz Górnika wybił piłkę na rzut rożny. Pan Kawałko nie zezwolił jednak na jego wykonanie – na zegarze była 45. minuta i 11 sekunda – i zakończył pierwszą połowę.

Refleks Pietrzkiewicza

W drugiej połowie niewiele tak naprawdę działo się pod obydwoma bramkami, co wcale nie oznacza, że jedni i drudzy nie mieli w tym czasie okazji do zdobycia bramki. Stal mogła po raz drugi objąć prowadzenie w 51. minucie, kiedy po dośrodkowaniu Sobotki, Piotr Witasik „główkował” z kilku metrów nad poprzeczką, natomiast gospodarze po akcji najlepszego w ich szeregach Golińskiego, który idealnie obsłużył Cierpkę, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował Kiercz, a także po uderzeniu Śpiączki w 76. minucie. Napastnik Górnika huknął z 10-12 metrów, ale świetnym refleksem popisał się bramkarz Stali.

Wychowankowie w rolach głównych

I kiedy wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się podziałem punktów – dobiegała trzecia minuta doliczonego czasu gry – Piotr Witasik wrzucił głęboko piłkę w pole karne, Filip Szifer uprzedził dwóch obrońców Górnika, zgrał futbolówkę przed bramką, a tam szybszy od Kostrzewskiego i jednego ze stoperów, okazał się wprowadzony po przerwie na boisko Kacper Śpiewak i z trzech metrów wpakował głową piłkę do siatki, stając się po raz drugi w ciągu czterech dni bohaterem naszej Stali.

GÓRNIK ŁĘCZNA – STAL 1:2 (1:1)

0-1 Kalinkowski (21 – samobójcza), 1-1 Wojciechowski (31 – rzut karny), 1-2 Śpiewak (90)

GÓRNIK: Kostrzewski – Leandro, Baranowski, Midzierski, Zagórski – Stromecki, Kalinkowski (46 Korczakowski), Cierpka, Lewandowski (70 Stasiak), Goliński, Wojciechowski (63 Śpiączka).

STAL: Pietrzkiewicz – Waszkiewicz, Kiercz, Witasik – Jopek, Sobotka – Chromiński (61 Śpiewak), Płonka (63 Stelmach), Zmorzyński (80 Szifer) – Ciepiela (82 Szczutowski), Fidziukiewicz.

Sędziował Grzegorz Kawałko (Białystok). Żółte kartki: Korczakowski – Fidziukiewicz. Mecz bez udziału publiczności.