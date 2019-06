Zwycięstwo Kornelki w finałach Nestlé Cup

Z trzema medalami wrócili z ogólnopolskiego finału Nestlé Cup lekkoatleci Victorii Stalowa Wola. Nestlé Cup to najważniejsze zawody programu Lekkoatletyka dla Każdego (LDK). Z kolei ten projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy Nestlé for Healthier Kids (N4HK).

W tym roku areną finałowych zmagań był stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnicy finałów wyłonieni zostali w eliminacjach regionalnych, rozgrywanych w całym kraju. W biegu na 600 m U-16 pierwsze miejsce wywalczyła uczennica PSP w Kłyżowie, Kornelia Butryn – w stalowowolskim klubie przestali już liczyć jej zwycięstwa, odniesione w tym roku – która stoczyła pasjonującą walkę o „złoto” z Amelią Zochniak, reprezentującą OLA

Łódzkie. Nasza biegaczka wygrała czasem 1:42,23. Czas łodzianki 1:42,75.

Równie pasjonujący bój stoczyła Oliwia Gut (PSP w Rudniku nad Sanem) w biegu na 100 m U-16. W tym przypadku to nasza zawodniczka musiał uznać minimalną wyższość, starszej o rok rywalki – Mai Matyśkiewicz z Czempiona Bełchatów. Zwyciężczyni uzyskała czas 12,64, Oliwia 12,80. Na drugim miejscu finiszował także Marek Grykałowski w biegu na 300 m

U-16. Zawodnik Victorii, uczeń PSP w Janowie Lubelskim uzyskał czas 40,30.

W finałach wystąpiło jeszcze troje innych naszych zawodników. Nie udało im się zdobyć pozycji medalowych, ale także uzyskali satysfakcjonujące wyniki. Małgorzata Strzelec pobiegła 60 m w czasie 8,59, Kornelia Jaskowiak skoczyła wzwyż 135 cm, a Jakub Bembenek rzucił piłeczką palantową na odległość 37 m. Młodych sportowców wspierali i dopingowali w trakcie zawodów wybitni polscy lekkoatleci, m.in.: Paweł Wojciechowski, Paweł Fajdek oraz Emilia Ankiewicz.

Share 0 Share 0 Share 0