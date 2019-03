Zwycięstwo Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli, drugie miejsce dla PSP Zaleszany

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce dziewcząt. Turniej przeznaczony był dla trzecich klas gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych. Do zawodów zgłosiły się cztery szkoły, a turniej rozegrano systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Zgodnie z przypuszczeniami dwa pierwsze miejsca zajęły zespoły, w których występują zawodniczki trenujące na co dzień siatkówkę w Vedze Stalowa Wola i UKS-ie Zaleszany. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli, drugie PSP Zaleszany, trzecie PSP Jastkowice, a czwarte PSP Lipa. Najlepszą zawodniczką stalowowolskiego turnieju została wybrana rozgrywająca Gimnazjum nr 4 – Zofia Dziura.

Skład zwycięskiego zespołu: Zuzanna Bełczowska (kapitan), Julia Kaczkowska, Zofia Dziura, Weronika Kosak, Gabriela Kusiak, Wiktoria Szwajka, Sylwia Typiak, Natalia Główka, Wiktoria Bednarz, Oliwia Rybicka. Opiekun Mirosław Sroka.

Wszystkich ósmoklasistów i gimnazjalistów lubiących siatkówkę zapraszamy do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Powstaną tu dwie równoległe klasy ze zwiększoną liczbą WF-u ukierunkowanego na siatkówkę.

