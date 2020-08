Zwycięstwa Lubomirskiej i Wdowiaka

11 zawodniczek i 22 zawodników przystąpiło do ostatniego turnieju Grand Prix Stalowej Woli Amatorów. Wśród pań triumfował, po raz pierwszy w Stalowej Woli, Julia Lubomirska ze Skarżyska, reprezentująca Fundację Wschodnią Kielce, a wśród panów tarnobrzeżanin Tomasz Wdowiak, który wielokrotnie już stawał na najwyższym stopniu podium w zawodach rozgrywanych w Stalowej Woli.

W turnieju pań w pierwszej rundzie odbyły się trzy mecze. Pięć tenisistek awansował do kolejnej fazy na zasadzie wolnego losu.

Julia Lubomirska od początku spisywała się świetnie. W pierwszym meczu pokonała Katarzynę Broniszewską z Warszawy 6:1, 6:0, w ćwierćfinale, bez straty seta, wygrała z Niną Chrzanowską-Cegielską z Rzeszowa, w półfinale z Wiktorią Suchy ze Stalowej Woli 6:1, 6:3, a w meczu finałowym z Julią Kołoszyk z Bukowca, zawodniczką Fundacji Eurotenis Łódź 6:1, 6:3. Kołoszyk zapewniła sobie finał po zwycięstwie nad Joanną Sołek (Rzeszów) 6:3, 6:1.

Bardziej wyrównane pojedynki toczyli ze sobą panowie. Ozdobą pierwszej rundy było spotkanie stalowowolan, Bartosza Argasińskiego z Robertem Stępniem (5:7, 6:3, 10:7) oraz Jacka Kadisa z Kraśnika z Alfredem Micałem ze Stalowej Woli (6:4, 5:7, 11:9).

W drugiej rundzie najwięcej emocji towarzyszyło spotkaniu Bartosz Argasińskiego z Artemem Takmadżanem (Stalowa Wola). Pierwszego seta pan Bartosz wygrał do zera, ale w drugim Takmadżan się wybudził ze słonecznego snu i wygrał 6:4, a w trzecim 10:8 i awansował do ćwierćfinałów.

Zwycięzca turnieju, Tomasz Wdowiak rozpoczął go od zwycięstwa nad Maciejem Wilczyńskim (Stalowa Wola) 6:1, 7:6. W ćwierćfinale pokonał Pawła Sieka 6:0, 6:1, w półfinale Artema Takmadżana 6:2, 5:7, 10:7, a w finale Tomasza Zontka (Stalowa Wola) 7:5, 4:6, 10:4.

Zontek zaczął turniej od wygranej z Jackiem Kadisem 5:7, 6:1, 10:4, później pokonał Mirosława Furmana (Stalowa Wola) 3:6, 6:2, 10:6, a w półfinale Daniela Dybkę (Stalowa Wola) 6:2, 7:6.

