Zwycięstwa liderów. Bukowa podcięła skrzydła Sokołowi

W 3. kolejce, w sierpniu ubiegłego roku, Bukowa podejmowała Sokoła Kamień i przegrała 2:3. W niedzielę drugie spotkanie obydwu drużyn, zakończyło się identycznym wynikiem. I tym razem trzy punkty zabrali ze sobą goście.

Bukowa po godzinie gry, prowadziła 3:0. Pierwszą bramkę, po bardzo dobrym zagraniu piłki z boku boiska, zdobył już w 13. minucie Paweł Kaczmarczyk. Pod koniec pierwszej połowy na strzał z ponad 20 metrów zdecydował się Jacek Partyka. – To nie był strzał, piłka turlała się… – mówi trener Sokoła, Marek Kusiak. Może i turlała, ale bramkarz Sokoła jej nie zatrzymał. Nie popisał się bramkarz miejscowych także przy trzecim golu. Nie trafił w piłkę i Kaczmarczyk musiałby zrobić to samo chyba, żeby nie trafić do pustej bramki. Sokół szybko odpowiedział golem Krzysztofa Smusza. Dziesięć minut przed końcem drugą bramkę zdobył Naza Metenka i mecz nabrał olbrzymich rumieńców. Sokół atakował, ale wyrównać już nie zdołał i traci już do lidera siedem punktów.

A ten pokonał u siebie drużynę z Brzyskiej Woli, ale do 55. minuty przegrywał z beniaminkiem 0:1. O zwycięstwie Siarki zadecydowały dwa trafienia Michała Bierzało. Oprócz niego w zespole gospodarzy wystąpili inni zawodnicy z pierwszej drużyny: Krupa, Wawrylak, Kargulewicz, Galara, Cupriak.

Rezerwy „Stalówki” pojechały w niedzielę do Skopania i praktycznie już do przerwy zapewniły sobie zwycięstwo. Teraz podopiecznych trenera Jaromira Wieprzęcia czeka trudniejsze zadanie. Do Stalowej Woli przyjeżdża Bukowa.

SOKÓŁ KAMIEŃ – BUKOWA JASTKOWICE 2:3 (0:2)

SOKÓŁ: Biało – Smusz (Konefał), Piekut, Podstawek, Horajecki, Kida, Woźniak, Kobylarz (65 Socha), Metenka, Szeser (46 Kołodziej), Rychel.

BUKOWA: Fabianowski – Michał Partyka, Ożóg, D.Bartnik, T.Bartnik, J.Partyka, Marcin Partyka, Cichoń, Tofil (88 Kosierb), Golik (84 Mastalerczyk), Kaczmarczyk.

Sędziował Tomasz Chamera (Stalowa Wola). Żółte kartki: Smusz – D.Bartnik, J.Partyka, Cichoń.

WISAN SKOPANIE – STAL II STALOWA WOLA 0:4 (0:3)

0-1 Stasik (6), 0-2 Grasza (26), 0-3 Marut (29), 0-4 Marut (77).

WISAN: Kryszpin – Leśniak, Hynowski, Furdyna, Dryka, Serafin, Trzeciak, Bogdan (56 Smykla), Smykla (70 Jadach), Kubisztal (76 Kubiak), Lis (76 Pietraszko).

STAL: Siudak (46 Konefał) – Czerepak, Stasiak, Śpiewak, Grasza, Wieprzęć, Dziopak, Stępniowski (30 Piotrowski), Marut, Chmura, Urban (80 Czajkowski).

Sędziował Maksymilian Ciak (Tarnobrzeg). Żółta kartka Hynowski.

W pozostałych meczach 19. kolejki: Zdziary – Unia 2:1 (1:0), R.Wojas, Sobiło – Łuczak, Stal Nowa Dęba – Sparta 0:1 90:1), Siudak, Rotunda – Pogoń 2:0 (2:0), Siarka II – Brzyska Wola 2:1 (0:1), Bierzało 2 – Mokrzycki, Słowianin – Sokół Sokolniki 2:0 (1:0), Rak, Dziura, San – Retman 4:3 (Kata, Madej, Mroczek, Cichoń – Kostyra, Iskra, Kudyba, pauzowała Olimpia.

1. Siarka II 19 49 16-1-2 79-15

2. Stal II 19 45 15-0-4 69-28

3. Sokół Kamień 19 42 14-0-5 55-25

4. Zdziary 19 40 12-4-3 63-25

5. Bukowa 19 34 11-1-7 46-30

6. Unia 19 33 11-0-8 33-28

7. Pogoń 19 29 9-2-8 33-30

8. Sokół Sokolniki 19 29 9-2-8 31-24

9. Wisan 19 25 8-1-10 25-53

10. Słowianin 18 24 7-3-8 23-31

11. Sparta 19 20 5-5-9 25-35

12. Stal Nowa Dęba 18 20 6-2-10 26-39

13. Brzyska Wola 19 19 6-1-12 26-43

14. Olimpia 18 19 5-4-9 25-44

15. Retman 19 16 5-1-13 26-46

16. San 19 15 4-3-12 25-64

17. Rotunda 19 6 2-0-17 15-65

20. kolejka, 13 kwietnia (sobota): Unia – Słowianin (13), 14. kwietnia (niedziela): Brzyska Wola – San (13), Pogoń – Siarka II (14), Kamień – Rotunda, Retman – Zdziary, Sokolniki – Stal ND, Stal II – Bukowa (wszystkie mecze o 15), pauzuje Wisan.