Zwycięstwa bokserów Stali. Debiut Roksany Lechoszest

Reprezentanci Stali Stalowa Wola Boxing Team uczestniczyli w turniejach bokserskich w Tarnowie i Mielcu.

W II memoriale Marcina Lechowicza zwycięstwa odnieśli: Kamil Robótka i Tobiasz Zarzeczny. Pierwszy wygrał jednogłośnie na punkty z Oskarem Pawłowskim z Górnika Wieliczka w kategorii kadet w wadze 63 kg, a Tobiasz Zarzeczny pokonał Dawida Trepkę z LKS Myszków w umownej kategorii młodzika, waga 66 kg. Przeciwnik boksera Stali jest o dwa lata starszy i ważył 68 kg. Walka zakończyła się w pierwszej rundzie przez poddanie zawodnika przez sekundanta.

W Tarnowie zadebiutowała w ringu bokserskim Roksana Lechoszest. Podopieczna trenera Rafała Toporowskiego stoczyła niepunktowany pojedynek towarzyski z doświadczoną zawodniczką BBB Serce Krakowa – Julią Chudy w kategorii juniorki w wadze do 69 kg.

W ostatni weekend nasi pięściarze pojechali do Mielca na Międzynarodową Galę Boksu Olimpijskiego z okazji 10-lecia Irydy Mielec. Kibice obejrzeli aż 28 walk, w tym trzy z udziałem pań.

W kategorii kadet, w wadze do 66 kg, Tobiasz Zarzeczny przegrał 1:2 z mistrzem Polski w tej kategorii wiekowej, Kacprem Ciureją z Tigera Tarnów, a Kamil Robótka wygrał walkowerem. Jego rywalem miał być Patryk Sałdan z Gimnasion Boguchwała, ale nie stanął w ringu do walki.

