Zwycięsto Stali w ostatnim meczu ligowym w roku 2019

Drużyna Stali Stalowa Wola nie zaprzepaściła szansy na podreperowanie swojego konta punktowego, pokonała w Wejherowie bardzo słabo spisującego się w ostatnich tygodniach Gryfa, jednak nie udało się jej opuścić strefy spadkowej. Przeszkodziła im w tym Garbarnia, która dość nieoczekiwanie odniosła zwycięstwo wyjazdowe ze Stalą Rzeszów.

25. minuta – Robert Dadok otrzymał prostopadłe podanie od Michała Mistrzyka, przyjął piłkę na 16. metrze na środku od bramki i z półobrotu, z powietrza, uderzył nie do obrony. Piłka wylądowała w górnym rogu bramki.

42. minuta – Piłkę przy linii bocznej na środku boiska wywalczył Sobotka, podał do Ciepieli, a ten przebiegł kilkanaście metrów i wyłożył ją na 16. metr do Fidziukiewicza. Napastnik Stali nie zdecydował się na strzał, wpierw położył Kacpra Koprowskiego, „podciągnął” z piłką bliżej bramki i uderzył po ziemi. Nie było to zbyt precyzyjne uderzenie, bo praktycznie w środek bramki, ale na tyle silne, że przełamało palce bramkarzowi i piłka znalazła się w siatce.

72. minuta – Bardzo ładnym, technicznym uderzeniem z okolic narożnika pola karnego, popisał się 22-letni Maksymilian Hebel.

85. minuta – Kiercz posłał piłkę z rzutu wolnego ze swojej połowy pod pole karne gospodarzy. Fidziukiewcz wygrał powietrzną walkę z Lisieckim, strącił piłke głową do Wójcika, a ten próbował mu ją odegrać, lecz w sprawę wmieszał się Prusinowski. Przedłużył lot piłki, która trafiła pod nogi Stelmacha. Uderzenie wprowadzonego dziesięć minut wcześniej piłkarza było bardzo precyzyjne. Piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.

93. minuta – W doliczonym czasie gry trener Stali, Szymon Szydełko w miejsce Kalinowskiego wprowadził Konefała – brakowało mu minuty, żeby zapunktował w Pro Junior System. „Łuki” się jeszcze dobrze nie usadowił w bramce, a już musiał wyjmować z niej piłkę, po drugim tego dnia, znakomitym uderzeniu Hebla z 16 metrów.

Gryf – Stal 2:3 (0:2)

0-1 Dadok (25), 0-2 Fidziukiewicz (42), 1-2 Hebel (72), 1-3 Stelmach (85), 2-3 Hebel (90)

Gryf: Leleń – Biedrzycki (70 Czychowski), Lisiecki, Koprowski, Sikorski (46 Prusinowski), Baranowski (61 Poręba), Majewski, Hebel, Gabor, Kolus, Nowicki

Stal: Kalinowski (90 Konefał) – Mistrzyk (84 Waszkiewicz), Kiercz, Witasik, Jarosz, Sobotka – Jopek, Pietras (75 Stelmach), Ciepiela (69 Wójcik), Dadok – Fidziukiewicz.

Sędzia Grzegorz Kawałko (Augustów). Żółta kartka Dadok. Widzów 150