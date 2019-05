Zwycięskiej serii Stal nie podtrzymała

Aż dziewięciu młodzieżowców wystawił w podstawowym składzie Znicza Pruszków, trener Znicza Pruszków Andrzej Prawda, a ci odwdzięczyli mu się zwycięstwem z o „pietruszkę” grającą już w tym sezonie Stalą Stalowa Wola.

W ostatnich latach Stal wygrywała większość meczów ze Zniczem w II lidze – podkreślił to zresztą na konferencji pomeczowej, trener zespołu z Pruszkowa – dlatego wielu kibiców „zielono-czarnych” dopisało już przed meczem swojej drużynie trzy punkty. I pewnie, gdyby stalowcy byli bardziej precyzyjni pod bramką Gradeckiego, to tak by się stało. W pierwszej połowie słupek dwukrotnie uchronił go od wyjmowania piłki ze swojej bramki. w 26. minucie wycelował w niego mocnym uderzeniem po ziemi Piotr Mroziński, a dziesięć minut później przymierzył w niego Sebastian Łętocha. A jeszcze wcześniej piłka o centymetry minęła bramkę Znicza po strzale Adama Waszkiewicza. Ale i goście mogli mówić w tej części meczu o pechu, bo w 38. minucie w sytuacji „sam na sam” z debiutującym w pierwszej drużynie Maciejem Siudakem, w poprzeczkę trafił 16-letni Arkadiusz Pyrka. Bez szans był nasz bramkarz przy uderzeniu Marcina Bochenka w 54. minucie, któremu idealnie wyłożył piłkę Faliszewski. Kilka minut później wejście smoka mógł zaliczyć Wiktor Stępniewski, który pojawił się na placu gry kilkadziesiąt sekund wcześniej. Młody piłkarz Stali uderzył jednak za lekko i Gradecki popisał się udaną interwencją. Za chwilę znakomicie spisał się jego vis-a-vis, Maciej Siudak, broniąc uderzenie Czarnowskiego.

W 71. minucie Stal wyrównała. W sytuacji „sam na sam” znalazł się Mroziński, a goniący za nim Rybak odepchnął naszego pomocnika, kiedy ten przymierzył się do strzału. Ten zdołał uderzył, piłka odbiła się od poprzeczki i linii bramkowej i w tym momencie sędzia wskazał na „wapno”, a obrońcę Znicza ukarał żółtą kartką. Gradecki rzucił się w swoją lewą stronę, a egzekutor „jedenastki”, Michał Trąbka uderzył w prawą i mecz zaczynał się, jakby od nowa.

Ostatni jednak cios zadał Znicz. W 79. minucie Czarnowski poradził sobie przed polem karnym z Janiszewskim, wpadł w „szesnastkę” i uderzył celnie w długi róg.

W ostatnich minutach stalowcy szansę na zmianę wyniku mieli: Trąbka i Trubeha, ale ani jednemu ani drugiemu, nie udało się umieścić piłce w bramce Gradeckiego.

STAL – ZNICZ 1:2 (0:0)

0-1 Bochenek (56), 0-2 Trąbka (71 – rzut karny), 1-2 Czarnowski (80)

STAL: Siudak – Waszkiewicz, Janiszewski, Stasiak, Sobotka – Kitliński (Trąbka 56), Śpiewak (46 Jopek), Stelmach, Mroziński, Dadok (61 Stępniowski) – Łętocha (56 Trubeha).

ZNICZ: Gradecki – Bochenek, Rybak, Wrześniewski, Smoleń – Stromecki (73 Kinast), Małachowski, Faliszewski, Czarnowski – Pyrka, Szymański.

Sędziował Jacek Lis (Katowice). Żółte kartki: Waszkiewicz – Rybak, Szymański. Widzów ok.80.