Zwycięskie puchary pojechały do świętokrzyskiego

Izabela Dubownik i Igor Parszowski triumfowali w Otwartym Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Stalowa Wola, rozgrywanym w stalowowolskiej hali tenisowej. Reprezentanci województwa świętokrzyskiego nie oddali nawet jednego seta. Z naszych reprezentantów najdalej zaszedł Artem Takmadżan, który dotarł do półfinału.

Panowie – 21 uczestników – grali systemem pucharowym. Większość naszych zawodników awansowała do drugiej rundy… bye, czyli bez potrzeby rozgrywania meczu. W tym gronie znaleźli się” Tomasz Zontek, Szymon Kłosowski, Paweł Konopelski, Artem Takmadżan (wszyscy MKT Stalowa Wola), Daniel Dybka, Mateusz Maciej – obydwaj z Niska – oraz Tomasz Wdowiak z Tarnobrzega. Czterech innych zawodników los skojarzył w „bratobójczej” walce. Paweł Siek (MKT) pokonał Damiana Maciej z Niska 6:1, 7;5, a Robert Szeliga przegrał z Mieczysławem Pęziołem 3:6, 3:6.

W drugiej rundzie Siek przegrał z późniejszym zwycięzcą turnieju, 35-letnim Igorem Parszowskim z Kielc 1:6, 0:6, Pęzioł nie sprostal Zontkowi 1:6, 4;6, Kłosowski uległ Dąbrowskiemu z Ostrowca Św. 0:6, 0:6, Dybka pokonał Konopelskiego 6;3, 2:6, 10:1, Mateusz Maciej pokonał Adama Oszgę z Zabrza 6:1, 6:1, Takmadżan Jacka Kadisa z Lublina 6:4, 6:1, a Wdowiak nie dał żadnych szans Damianowi Bednarzowi (Zabrze) 6:0, 6:0. W ćwierćfinale zwycięstwo zanotował tylko Artem Takmadżan, który w dwóch krótkich setach wyeliminował Macieja 6:0, 6:0. Pozostała czwórka naszych tenisistów schodziła z kortów przegrana. Zontek nie dał rady Parszowskiemu 1:6, 3:6, Dybka Dąbrowskiemu 0:6, 0:6, a Wdowiak Jakubowi Wronie z AG Tenis Chorzowska Radom 2:6, 3:6. W półfinale Wrona wygrał z Takmadżanem 6:0, 6:4, a Parszowski z Dąbrowskim 6:2, 6:3. W spotkaniu o pierwsze miejsce Parszowski pokonał Wronę 6:2, 6:2.

W turnieju pań wystąpiło 12 zawodniczek, które w pierwszej fazie rozlosowano do czterech grup. Grupę A wygrała Zuzanna Drela z AG Tenis Chorzowska Radom. W pierwszym meczu pojedynku pokonała Natalię Furmanek z Szebni 7:5, 7:5, w drugim Natalię Czerwińską z MKT Stalowa Wola 6:2, 6:2. W drugim swoim spotkaniu nasza zawodniczka uległa Furmanek 2:6, 2:6. Z grupy B do fazy pucharowej awansowała Katarzyna Pabisz z Jasła. W pierwszej grze pokonała Gabrielę Gregorczyk z Radomia 6:4, 7:5, w drugim Nataszę Opalińską z MKT Stalowa Wola 6:2, 6:2. W trzecim pojedynku tej grupy Gregorczyk wygrała z Opalińską 6:3, 6:2. W grupie C pierwsze miejsce zajęła Joanna Sołek z Rzeszowa, a w grupie B Izabela Dubownik z Piekoszowa (pow. kielecki). Agnieszka Szeliga ze Stalowej Woli przegrała z nią 2:6, 2:6, a w drugim swoim występie, zawodniczka MKT przegrała z Mariką Mularską z Radomia 2:6, 2:6. Dubownik pokonała radomiankę 6:3, 6:3.

W półfinałach Drela przegrała z Dubownik 2:6, 2:6, a Sołek z Pabisz 6:2, 2:6, 9:11. W finale Dubownik pokonała Pabisz 6:2, 6:2.

– Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za udział. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zachęcamy do kolejnych startów w naszych turniejach. Dzięki systemowi TPO obserwujemy nowe twarze wśród uczestników, co przekłada się na regularny wzrost poziomu sportowego – powiedział dyrektor MKT Stalowa Wola, Stanisław Wierzgacz.