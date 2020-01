Zwycięski marsz Serwatki

W decydującą fazę wkraczają rozgrywki Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Radomyślu nad Sanem. W ostatni weekend zakończyły zmaganie zespoły grupy A, w najbliższą niedzielę poznamy rozstrzygnięcia w grupie B.

Grupę A wygrał z kompletem punktów zespół Serwatki Futsal Team Żabno, a z miejsca drugiego awansował do ćwierćfinałów Dachowy Plus Jeżowe. Trzy kolejne drużyny tej grupy: Sympatyczni Nisko, Balkoniarze Nisko i San Kłyżów, o wejście do najlepszej ósemki powalczą w 1/8 a United i LZS Zbydniów zagrają w barażach.

Grupa A

6-7 kolejka: FC Bronx Lipa – Dachowy Plus Jeżowe 2:4 (Konrad Chamera, A.Chamera – Horajecki 3, Chudzik), United Wrzawy – San Kłyżów 3:4 (Toś, Filipiak, Żak – Cupak 4), Dachowy Plus – Sympatyczni Nisko 4:3 (Horajecki 2, Piędel, Szewczyk – G.Tofil, K.Urbanik, Mulawka), FC Bronx – United 6:1 (konrad Chamera 4, A.Chamera, Kapusta – Żak), San – Dachowy Plus 4:2 (Cupak 2, Pięta, Maziarz – Horajecki 2), Sympatyczni – LZS Zbydniów 5:1 (Sobiło 5 – Gumuliński), Dachowy Plus – Serwatka Futsal Team Żabno 2:4 (Chudzik, Horajecki – Paterek, Kaczmarczyk, Tarka, M.Partyka), Balkoniarze Nisko – LZS Zbydniów 8:3 (Socha 3, Ł.Szpyra 2, Drelich 2, Maczuga – Krysiak 2, D.Partyka), Serwatka Futsal Team – San 6:4 (Kaczmarczyk 2, M.Partyka, Woś, Szymanek, Paterek – Cupak 3, Siek), Balkoniarze – Dachowy Plus 1:2 (Socha – Wojtanowicz, Piędel).

1. Serwatka 7 21 7-0-0 28-13

2. Dachowy Plus 7 15 5-0-2 28-14

3. Sympatyczni 7 15 5-0-2 33-14

4. Balkoniarze 7 12 4-0-3 35-22

5. San 7 12 4-0-3 31-30

6. FC Bronx 7 6 2-0-5 19-25

7. United 7 3 1-0-6 14-41

8. LZS Zbydniów 7 0 0-0-7 8-38

Przy równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydował bezpośredni mecz zainteresowanych drużyn

Grupa B

4-5. kolejka: I tak nic nie osiągniemy Żabno – PCOW Markov Stalowa Wola 1:8 (Paluch – D.Kurkiewicz 2, Bąk 2, Balmas, Lichota, Korzonek, G.Młynarski), Darek-Trans Pysznica – 16 Batalion Saperów 4:0 (Dybka 2, M.Szwedo, K.Szwedo), PCOW Markov – Ajax Stalowa Wola 8:3 (Młynarczyk 2, Balmas 2, D.Kurkiewicz 2, Lichota, Korzonek – Drozd 2, Białas), I tak nic nie osiągniemy – Błękitni Furmany 2:4 (Paluch, Sałach – Lasota 2, Podwojski, Kurek), Ajax – Darek-Trans 4:4 (Moskal 2, Drozd, Strużyński – Orliński, Bednarz, K.Piechniak, K.Szwedo), 16 Batalion Saperów – I tak nic nie osiągniemy 6:1 (M.Szewczyk 3, K.Tabaka 2, Ł.Tabaka – Sałach), Drink Team Antoniów – Żurawina Nowiny 0:4 (Szelest 4), Ajax – Błękitni 3:2 (Moskal 2, Drozd – Kurek, B.Turbiarz), 16 Batalion Saperów – Żurawina 1:2 (Szewczyk – Stelmach, Zieliński), Błękitni – Drink Team 3:5 (B.Turbiarz 2, Żarów – Bryczek 2, Czajka 2, Odrzywolski).

1. PCOW Markov 4 12 4-0-0 32-7

2. Darek-Trans 5 10 3-1-1 22-12

3. Żurawina 4 9 3-0-1 16-7

4. Ajax 5 8 2-2-1 16-19

5. Drin Team 5 5 1-2-2 11-20

6. 16 Batalion Saperów 3 3 1-0-2 7-7

7. Błękitni 5 3 1-0-4 12-29

8. I tak nic nie osią…. 5 1 0-1-4 6-21

6-7. kolejka, 19 stycznia: I tak nic nie osiągniemy – Ajax (14), Żurawina – PCOW Markov (14.30), 16 Batalion Saperów – Ajax (15), I tak nic nie osiągniemy – Żurawina (15.30), 16 Batalion Saperów – PCOW Markov (16), Darek-Trans – Żurawina (16.30), 16 Batalion Saperów – Drink Team (17), Błękitni – Darek-Trans (17.30), Drin Team – PCOW Markov (18), 16 Batalion Saperów – Błękitni (18.30)

Najlepsi strzelcy: 18 – Juliusz Cupak (San), 14 – Wojciech Sobiło (Sympatyczni), 10 – Konrad Chamera (FC Bronx).