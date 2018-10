Zwycięska pogoń koszykarzy z Jarosławia

Tylko kilkanaście godzin odpoczywali koszykarze Kuźni Stalowa Wola. Po piątkowym, przegranym spotkaniu z Siarką, zespół trenera Romana Prawicy zmierzył się w sobotę do południa z AZS PWSTE Jarosław. I również w tym meczu, po ostatniej syrenie, schodził z boiska przegrany.

Po dwóch wygranych kwartach przez gości i ich prowadzeniu do przerwy 35:31, po zmianie stron gospodarze zagrali skutecznie w ataku i nie tylko odrobili straty, ale wyszli przed ostatnią kwartą na prowadzenie 57:51.

Utrzymała je do 39. minuty. Po rzucie Pawła Grenia zrobiło się 69:69. Za chwilę dwa rzuty wolne wykorzystał Kamil Wlazło, a kilkanaście sekund później, po starcie piłki naszej drużyny w ataku i szybko wyprowadzonej kontrze, do kosza trafił Łukasz Argasiński, i podopieczni trenera Tomasza Fortuny odskoczyli na 4 „oczka”. Gospodarze zdołali odpowiedzieć celnym rzutem Michała Godawskiego. Na wyrównanie zabrakło już czasu…

KUŹNIA – AZS PWSTE JAROSŁAW 71:73 (18:20, 13:15, 26:16, 14:22)

KUŹNIA: Godawski 18 (2×3), Barciński 11 (1×3), Grochowina 11 (2×3), Barnuś 3 (1), Skrzęta oraz Siembida 20 (1×3), Duński 4, Kotulski 2, Żurek, Patrzyk.

PWSTE: Paweł Greń 20, Argasiński 18, Kuźniar 18 (2×3), Wlazło 15, Leja oraz Piotr Greń, Hudycz, Łuxc, Maciejewski, Niemczyk.

Sędziowali: Mirosław Orłowski i Paweł Partyka.