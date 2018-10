Zwycięska niedziela Bajgierowicza. W meczu rezerw górą Siarka

Rezerwy Siarki potwierdziły w Stalowej Woli, że właśnie im należy się tytuł mistrza rundy jesiennej. Jedenastka trenera Michała Szymczaka pokonała Stal II 4:1 i nie tylko zachowała fotel lidera, ale odskoczyła stalowowolskiej drużynie na cztery punkty.

Przez cały mecz siarkowcy przeważali. Grali składniej i mieli pomysł na konstruowanie akcji ofensywnych. Bardzo szybko przenosili piłkę na połowę rywala, posiadali w swoim składzie piłkarzy potrafiących kreować grę i tak naprawdę hutnicy mogą być zadowoleni, że nie przegrali wyżej.

Wynik otworzył w 18. minucie Paweł Mróz, który wykorzystał znakomite dogranie piłki przez Sitka. Uderzył z 14 metrów z lewej nogi po ziemi, piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. Stal wyrównała w 37. minucie. Żyliński zabrał się z piłką ze środka boiska i prostopadłym podaniem uruchomił Nowaka, który w polu karnym „okiwał” dwóch obrońców Siarki i wykorzystał sytuację „sam na sam” z Porzeżyńskim.

W drugiej połowie gole strzelili już tylko piłkarze z Tarnobrzega. W 61. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego z lewej strony pola karnego, będący trzy metry przed bramką Mróz dołożył tylko nogę i Konefał po raz drugi wyciągał piłkę z bramki. Trzeci gol, którego autorem był Michał Bierzało, mógłby być ozdobą każdego meczu i na każdym szczeblu rozgrywkowym. Czajkowski sfaulował na 25 metrze Płatka. Do ustawionej piłki podbiegł Bierzało i soczystym uderzeniem z podbicia ulokował ją w „okienku”. Dwie minuty później Świderski zagrał prostopadle do wbiegającego w „szesnastkę” Sitka, a ten „wkręcił” w ziemię Czajkowskiego i Graszę, i uderzył obok bezradnego Konefała.

Do niespodzianki doszło w Jastkowicach. Bukowa przegrała ze Sanem Kłyżów. Jeżeli trener Bartnik nie znajdzie szybko następcy leczącego kontuzje bramkarza Jakuba Fabianowskiego, to jego zespół może jeszcze nie raz wygrany mecz… przegrać.

Zwycięstwem swojego zespołu i zdobyciem bramki uczcił wygranie tego samego dnia wyborów na wójta gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz. Nowy włodarz pysznickiej gminy wszedł na boisko po przerwie i w 86. minucie ustalił wynik spotkania.

Szóste zwycięstwo z rzędu odniósł zespół ze Zdziar. Tym razem o ofensywnej sile piłkarzy trenera Pawła Szafrana przekonał się na swoim boisku Wisan. Trzy trafienia Adama Cichonia i dwa Patryka Machaja, pozbawiła „firany” jakichkolwiek złudzeń.

STAL II – SIARKA II 1:4 (1:1)

0-1 Mróz (18), 1-1 Nowak (37), 1-2 Mróz (61), 1-3 Bierzało (83), 1-4 Sitek (85)

STAL: Konefał – Wieprzęć, Czajkowski, Grasza, Dec (46 Stępniowski), Mistrzyk, Nowak, Szifer, Dadok, Żyliński – Urban (82 Czerepak).

SIARKA: Porzeżyński – Wiktor, Bierzało, Wawrylak, Galara, Kargulewicz, Płatek, Sitek, Woźniak, Mróz, Świderski.

Sędziował Igor Samołyk. Żółta kartka Wieprzęć.

OLIMPIA SOLO – SŁOWIANIN 2:0 (1:0)

1-0 Błażejowicz (13), 2-0 Bajgierowicz (86)

OLIMPIA SOLO: Czernecki – Kuliś, Szado (90 Burdaś), Bąk, Dybka, Dziura (80 Ryś), Stelmach, Rzekięć, Bąk (86 Trawiński), Błażejowicz, Kaczkowski (65 Bajgierowicz), Młynarczyk

SŁOWIANIN: Smerdak – Ciba (46 Telka), Kowalczyk, Rak (78 Zygmunt), Dul, Walicki, Surma, Cholewa, Kułaczkowski, Dziura, Bednarz (65 Janeczko).

Żółte kartki: Bąk, Błażejowicz – Rak, Bednarz, Kułaczkowski, Walicki.

W pozostałych meczach 14. kolejki:

Unia – Retman 3:1 (3:0), Kwaśniak, Klocek, Grześkiewicz – Kobylarz,

Sparta – Pogoń 0:1 (0:0), Gaweł,

Sokół Kamień – Stal Nowa Dęba 5:0 (2:0), Socha 3, Rychel 2,

Jadachy – Rotunda 5:2 (3:0), T.Wolan 2, M.Wolan, Witkowski, Tomczyk – Szostak, Jednacz,

Wisan – Zdziary 2:5 (1:2), Panek, Kubisztal – Cichoń 3, Machaj 2,

Bukowa – San 2:3 (1:2), Kaczmarczyk 2 – Siek, Kryń, Drąg, Sokół Sokolniki – Brzyska Wola 2:0 (1:0), Adamczyk, Kolisz.

15. kolejka, 27-28 października: Retman – Sokół Kamień, Brzyska Wola – Unia, Pogoń – Sokół Sokolniki, Rotunda – Sparta, Siarka II – Jadachy, San – Stal Ii, Zdziary – Bukowa, Słowianin – Wisan, Stal Nowa Dęba – Olimpia Solo.