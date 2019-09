Zwrot podatku – jak zapłacone pieniądze stają się prezentem dla pracujących za granicą

Większość osób, które pracowały za granicą, dowiadując się o możliwości zwrotu podatku, chce odzyskać swoje pieniądze. Jednak wokół tego procesu wciąż krąży wiele mitów, z powodu których wydaje się on skomplikowany i męczący, co niektórych od razu zniechęca. Jedną z podstawowych przyczyn takich przekonań jest nieznajomość procedury, dlatego trochę wiedzy może znacznie ułatwiać ubieganie się o zwrot podatku za pracę za granicą.

O zwrocie podatku

Aby uniknąć obaw, które są nieuzasadnione lub uzasadnione w twoim przypadku, trzeba najpierw omówić, czym jest zwrot podatku. Inaczej mówiąc, jest to możliwość odzyskania nadpłaconej części podatku dochodowego. Nadwyżki te pojawiają się, jeśli odprowadzało się więcej podatku, niż jest to wymagane. Te pieniądze należą ci się według prawa, a ich zwrot w żaden sposób nie wpływa na emeryturę, zasiłki lub inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego w kraju, w którym pracowałeś.

Pracujący za granicą sezonowo lub przez krótki okres czasu mają możliwość zwrotu nawet całego podatku, bo często suma uzyskanych wynagrodzeń nie przekracza ustanowionej w danym kraju minimalnej kwoty dochodów zwolnionej z opodatkowania. Prawdą jest, że zwrot podatku można otrzymać tylko z tych krajów, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na szczęście, takie umowy mamy podpisane z większością europejskich państw.

Co trzeba wiedzieć o dokumentach

Zwrot podatku nie jest możliwy bez określonych dokumentów, dlatego najpierw trzeba je skompletować. Każdy kraj ma pod tym względem inne wymagania, ale prawie zawsze jest to jakiś specjalny formularz, potwierdzający otrzymane dochody i zapłacone podatki, który jest wystawiany przez pracodawcę. Jeśli interesuje cię, jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec, to przede wszystkim musisz upewnić się, że oprócz innych dokumentów, masz też formularz Lohnsteuerbescheinigung. W Wielkiej Brytanii i Irlandii przychody i podatki są zestawione na formularzach P45 i P60 (wystawianych przez pracodawców), a w Norwegii – Arsoppgave i Selvangivelse (wystawianych przez urząd skarbowy). Czasami, zamiast tych dokumentów można przedstawić ostatni odcinek wypłaty.

Inne dokumenty zależą od danego kraju. W jednym będzie potrzebny numer ubezpieczenia społecznego, w innym informacje o uzyskanych dochodach od polskiego fiskusa, a w jeszcze innym – specjalna karta lub numer wydawany tylko w danym kraju. Oczywiście, zawsze potrzebna też będzie kopia paszportu lub innego dowodu tożsamości.

Co zrobić, jeśli nie masz wszystkich wymaganych dokumentów? W takim wypadku najprościej jest zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy pośredniczącej, która profesjonalnie zajmuje się zwrotem podatku z zagranicy – wszystkimi etapami tego procesu – od zdobycia wymaganych dokumentów, poprzez wypełnienie deklaracji i dbanie o jak najszybsze otrzymanie zwrotu. Natomiast jeśli chcesz rozliczyć się z podatku samodzielnie, to będziesz musiał sam zwrócić się do pracodawcy lub instytucji skarbowej w zależności od tego, jakich dokumentów ci brakuje.

Czas składania deklaracji

Inna ważna rzecz, o której musisz wiedzieć, to kiedy zaczyna i kończy się rok finansowy, bo to również zależy od kraju. W Niemczech, Holandii, Norwegii i wielu innych krajach europejskich pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od 1 – go stycznia do 31 – go grudnia. Ale w Wielkiej Brytanii – od 6 – go kwietnia do 5 -go kwietnia następnego roku.

Mimo tego, nie zawsze trzeba czekać na zakończenie roku finansowego. Jeśli skończyło się pracę wcześniej i wyjechało z danego kraju, to od razu można obiegać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.

Składanie deklaracji

Przed upływem oznaczonego terminu należy wypełnić deklarację i dostarczyć ją zagranicznemu urzędowi skarbowemu. Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą muszą takie rozliczenia składać każdego roku, bo inaczej będą im naliczane odsetki karne i powstanie dług wobec państwa.

Jeśli zwrócisz się do pośredników, oni prawidłowo wypełnią deklarację. Aby wypełnić taki formularz niezbędna jest bowiem dobra znajomość danego języka obcego. Błędnie wypełniona deklaracja spowoduje pewne komplikacje, najczęściej w postaci telefonu od inspektora skarbowego w celu udzielenia wyjaśnień. Jeśli nie zna się dobrze danego języka, to może to stanowić spory problem.

Po złożeniu deklaracji

Jeśli prawidłowo wypełniłeś formularz i nie pojawiły się żadne problemy, to pozostaje tylko czekać, aż pieniądze wpłyną na twoje konto. Jak szybko to nastąpi, zależy głównie od intensywności pracy danej instytucji. Najczęściej czas oczekiwania wynosi 2 – 6 miesięcy. Okres, za który można otrzymać zwrot, wynosi od 3 do 6 lat.

Skorzystaj z okazji i odzyskaj swoje pieniądze. Proces zwrotu podatku z zagranicy będzie łatwiejszy, jeśli go poznasz. Natomiast jeśli zwrócisz się z prośbą o pomoc do profesjonalnych pośredników, to będzie to najprostsze rozwiązanie i minimum formalności.