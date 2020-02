ZUS kontra przedsiębiorcze kobiety

Wiele kobiet łączy wychowanie dzieci i pracę zawodową, w tym prowadzenie własnej działalności. Wiązanie tych dwóch rzeczy ze sobą nie jest jednak łatwe, więc przedsiębiorcze kobiety mogłyby oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji, zwłaszcza teraz, kiedy polityka prorodzinna jest tak promowana i eksponowana przez rządzących. Na co dzień jednak muszą się one mierzyć z różnymi biurokratycznymi przeciwnościami, które dają im się we znaki. – W kolejnej ciąży byłam na kontroli u orzecznika dwa razy, a jedną miałam w domu. W przeszłości zdarzały się także niezapowiedziane kontrole, kiedy nie było mnie w mieszkaniu – mówi o wizytach pracowników ZUS-u Aneta (imię zmienione). 8 stycznia odbył się protest matek przeciw praktykom, jakie są stosowane wobec nich przez ubezpieczyciela. Dziś przedstawimy historię jednej z nich.

Aneta to młoda mieszkanka Stalowej Woli, właścicielka firmy i przede wszystkim matka. Prowadzi własną działalność gospodarczą od 2008 r. Wszystko dobrze się układało dopóki jako młoda, przedsiębiorcza kobieta nie zaszła w ciążę dwa lata temu. Wtedy też zaczęły się problemy z ZUS-em, choć z początku wydawało się, że to zwykła i standardowa kontrola.

– Problemy zaczęły się w 2017 r., kiedy otrzymałam zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania o podleganiu o ubezpieczanie społeczne i zdrowotne. Wówczas byłam w ciąży i przeszłam na L4. Kontrola dotyczyła 3 lat wstecz, kiedy pobierałam zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia pierwszego dziecka – zaczęła wspominać Aneta.

Autor: Rafał Gawęcki

Cały artykuł przeczytasz w najnowszym wydaniu Tygodnika Sztafeta