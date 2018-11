Żubry w Stalowej Woli

Siedem meczów – siedem zwycięstw. To bilans, jakim legitymuje się najbliższy przeciwnik koszykarzy Stali Stalowa Wola, drużyna Żubrów Leo-Sped Białystok. Mecz odbędzie się w sobotę, 17 listopada, o godz. 18 w hali MOSiR w Stalowej Woli.

To będzie najtrudniejszy rywal naszej drużyny w bieżących rozgrywkach i z całą pewnością Stal nie będzie faworytem spotkania. Team ze stolicy Podlasia to jeden z głównych kandydatów do zajęcia nie tylko pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej, ale także do awansu do I ligi.

Koszykarze trenera Tomasza Kujawy grali w tym sezonie na wyjeździe dwa mecze, w pierwszym pokonali ŁKS 95:83, w drugim Hutnik 83:51. W ostatniej kolejce Żubry pokonały w swojej hali U!NB AZS UMCS Lublin 85:78.

W ubiegłym sezonie Żubry były rywalem naszej Stali w pierwszej fazie play-off. W Białymstoku gospodarze wygrali 95:57, w rewanżu 93:68. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył w tym drugim meczu Dawid Zaguła – 38.

