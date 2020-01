Żubry odpuściły tylko czwartą kwarte

Kolejnej, siedemnastej już porażki doznali koszykarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Żubry, nie wysilając się zbytnio, pokonały nasz zespół w swojej hali różnicą 20 punktów.

Gospodarze prowadzili w tym meczu od początku do końca. Po pierwszej kwarcie wygrywali 11, po drugiej 19, a po trzeciej 28 punktami i w ostatniej, mogli sobie pozwolić na nonszalancję, z której skorzystała Stal, zmniejszając rozmiary porażki. Ostatnie pięć minut „zielono-czarni” wygrali 17:6.

W zwycięskiej drużynie z Białegostoku brylował 25-letni skrzydłowy, Maciej Parszewski, notując bardzo dobre statystyki. Trafił siedem z ośmiu rzutów „za dwa”, trzy na sześć rzutów „za trzy”, trafił oba rzuty wolne, zebrał w obronie osiem piłek i zaliczył sześć asyst.

W Stali ciężar punktów wzięli na siebie: Damian Tabor i Mateusz Gazarkiewicz. Ta dwójka zdobyła łącznie 37 punktów, co stanowiło niemal połowę całego dorobku naszej drużyny.

ŻUBRY – STAL 97:76 (27:16, 25:17, 24:15, 21:28)

ŻUBRY: Andruk 12 (1×3), Wydra 10 (2×3), Misiewicz 10, Bombrych 6, Zabielski oraz Parszewski 25 (3×3, 8 zb., 6 as.), Wielechowski 11 (1×3, 7 as.), Bębeniec 8 (1×3), Kamiński 7 (8 as.), Sulima-Dolina 8, Nieroda.

STAL: Tabor 20, Gazarkiewicz 17 (2×3), Łabuda 12 (2×3), Wojtanowicz 4 (7 zb.), Buczek 4 oraz Jadaś 7, Nowik 6, Andreasik 3 (1×3), Pietras 3 (1×3).

Sędziowali: Szymon Giza, Bartosz Żółtowski