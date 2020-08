Zrzutka na upadłą Kasę

We wrześniu ma zakończyć prace Komitet Społeczny ds. pomocy poszkodowanym w związku z zaprzestaniem działalności Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Huty Stalowa Wola. Ustalił on, że pozytywnie zweryfikowane do tej pory roszczenia 163 osób wynoszą 741 tys. zł. We wrześniu też Komitet wystąpi do kilku spółek dawnej HSW o finansowe wsparcie, by zwrócić poszkodowanym jak najwięcej z ich wkładów do MPKZP. Deklarację takiego wsparcia złożyła już Huta Stalowa Wola. Cała operacja zwrotów ma się zakończyć w 2020 r.

O szczegółach tej sprawy poinformowali 4 sierpnia szefowie trzech organizacji związkowych z Huty Stalowa Wola: „Solidarności”, Solidarności’80 i Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników HSW.

Nie doszło do przywłaszczenia środków

– Ile mogą odzyskać poszkodowani pracownicy? – pytali dziennikarze. – Jeżeli HSW poprosiła, byśmy utworzyli ten Komitet i chce nas wesprzeć, to jest duża szansa na zebranie dużej kwoty. Na pewno nie 100 procent należności, no chyba że Huta i inne spółki znajdą odpowiednie środki. Naszą intencją jest maksymalne ściągnięcie pieniędzy, ile się tylko da. Nawet połowa to więcej jak zero, a największy wkład wynosi 20 tysięcy złotych. Te pieniądze fizycznie nie zostały przekazane do Kasy przez spółki, które później upadły. One zginęły na spółkach. A przypomnę, że prokuratura umorzyła śledztwo – mówił Henryk Szostak szef „Solidarności” w HSW

To właśnie Szostak i grupa poszkodowanych pracowników, którzy nie mogli odzyskać swoich wkładów w Kasie, w 2017 r. złożyli zawiadomienie do prokuratury. Rok temu, po ponad dwóch latach, śledztwo w sprawie przywłaszczenia pieniędzy z MPKZP zostało umorzone. Chodziło o niebagatelną sumę – co najmniej 610,5 tysiąca złotych. Postępowanie zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. – W świetle uzyskanej opinii z zakresu księgowości, nie doszło do przywłaszczenia środków pieniężnych na szkodę ustalonych członków MPKZP – poinformowała wtedy Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli.

– Na paskach było potrącenie pracownikowi, a do Kasy nic nie trafiało. Zgłaszaliśmy to w tamtym czasie do prokuratury, do Państwowej Inspekcji Pracy i słyszeliśmy „wicie rozumicie, pracodawca ma przejściowe kłopoty, on się zobowiązał, że je przekaże”. Potem były upadłości, piąta-szósta grupa zaspokojenia roszczeń. Na papierze te pieniądze są należne, a fizycznie grosiwa nie ma – stwierdził obrazowo Lech Pożoga, szef MZZP HSW…

