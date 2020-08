Zrobili, jak im trener przykazał…

Retman na Sanie, a San z Retmanem płyną na razie zwycięskim nurtem i po pięciu rozegranych kolejkach mają komplet punktów.

Jedenastka trenera Artura Chyły podejmowała w sobotę Czarnych Sójkowa, drużynę która w powszechnej opinii znawców tej ligi, potrafi wysoko zawiesić poprzeczkę i tak też było w Ulanowie, jednak karty w tym meczu rozdawali gospodarze.

– Powiedziałem chłopakom, że wchodzą na plac i załatwiają sprawę w tym 35-stopniowym upale w pierwszej połowie, albo… współczuje im tego, co ich czeka po przerwie. No i na szczęście, zrobili tak, jak chciałem – powiedział trener Retmana, Artur Chyła.

Po 45. minutach ulanowiacy wygrywali 2:0 (Łukasz Kobylarz, Norbert Wiejak), w drugiej podwyższyli prowadzenie (Kobylarz), a później pozwolili Czarnym zdobyć honorową bramkę (Żak).

Dużo cięższą przeprawę mieli piłkarze Sanu Kłyżów. Sarzyna postawiła mocny opór i do samego końca wynik meczu był sprawą otwartą. Z siedmiu goli, jaki zobaczyli kibice piłkarscy, którzy przyszli na stadion w Kłyżowie, dwa było rzadkiej urody i nie powstydziłby się ich żaden poważny ligowiec. Marek Mierzwa z Sarzyny popisał się pięknym uderzeniem z narożnika pola karnego, po którym piłka wylądowała pod poprzeczką bramki w pobliżu „okienka”, a Kamil Bąk z Sanu huknął soczyście z „pierwszej” z ponad 25 metrów i piłka, lecącą tuż nad ziemią, wpadła do siatki tuż przy słupku.

W tabeli: 1. San – 15 pkt (br. 26:9), 2. Retman – 15 pkt (13:4).

Wyniki 5. kolejki: San Kłyżów – Sarzyna 4:3 (2:1), Retman – Czarni 3:1 (2:0), Wierzawice – Giedlarowa 0:2 (0:0), Przędzel – Łęg Stany 2:6 (2:5), Rotunda – Harasiuki 3:2 (1:0), Hucisko – Stare Miasto 2:1 (0:0), Jeżowe – Łukowa 7:0 (2:0), Jarocin – Wólka Tanewska 2:0 (1:0).

6. kolejka, 28 sierpnia: Harasiuki – Jarocin (18.15), 29 sierpnia: Łukowa – Wierzawice (14), Stare Miasto – San (17) Azalia – Retman (17), 30. sierpnia: Czarni – Hucisko, Sarzyna – Krzeszów, Wólka Tanewska – Przędzel, Stany – Jeżowe (wszystkie mecze o 17), pauzuje Victoria Giedlarowa.

