Zrabowali krzyże z kilkudziesięciu grobów

Ponad 60 krzyży skradziono w nocy z 4 na 5 października z grobów znajdujących się na terenie tzw. nowego i starego cmentarza w Trześni (gm. Gorzyce). To ta sama nekropolia, która podczas ostatnich dwóch powodzi znalazła się całkowicie pod wodą. Bliscy pochowanych tu zmarłych nie kryją oburzenia i żalu, że zbezczeszczono święte dla nich miejsce.

Już bardzo dawno na terenie powiatu tarnobrzeskiego nie doszło do świętokradczego aktu wandalizmu. Poruszenie mieszkańców nie tylko niewielkiej Trześni, ale i całego regionu jest więc ogromne. Tuż po zdarzeniu, na cmentarz przyjeżdżały kolejne osoby, aby sprawdzić, czy groby ich bliskich zostały okradzione.

– Usłyszałam w radio, że okradziono groby i przyjechałam zobaczyć, czy z naszego nie zginął krzyż – mówi napotkana na nekropolii kobieta. – Na szczęście u nas krzyż jest, ale po sąsiedzku pełno jest grobów, z których oderwano postać Chrystusa lub krzyż. Słyszałam, że skradziono także medaliony. Jak się przejdzie tą alejką, to na wielu grobach krzyży brakuje. Tu leży Chrystus, który nie był z metalu, tylko jest z jakiegoś plastiku. Widocznie, złodziejom chodziło tylko o krzyże metalowe. Ja jestem w szoku, nie potrafię zrozumieć, kto mógłby zrobić coś takiego. Gdzie można sprzedać takie krzyże? Przecież jeśli ktoś zaniesie je do skupu, to będzie oczywiste, że pochodzą z kradzieży!…

