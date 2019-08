Zostańcie rodziną zastępczą

Zasady funkcjonowania rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

– traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

– zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

– zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

– zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,

– zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,

– zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

– umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Formy pieczy zastępczej

1. rodzina zastępcza:

– spokrewniona tworzą ją małżonkowie lub osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

– niezawodowa, tworzą ją małżonkowie lub osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

– zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

2. rodzinny dom dziecka

Wymagania dla przyszłych rodziców zastępczych

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opie-ki zdrowotnej;

– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Warunki zakończenia pieczy zastępczej

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności bądź ukończenia szkoły, którą dziecko rozpoczęło przez 18 rokiem życia, chyba że wcześniej powróciło ono do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 Tel./fax 15 841 63 68 www.pcpr-nisko.pl poczta@pcpr-nisko.pl

Regon 830414265 Nip 865-21-46-337