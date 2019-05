Żółta koszulka dla Franczaka

Paweł Franczak ze stalowowolskiej zawodowej grupy kolarskiej ATS Voster został zwycięzcą Visegrad 4 Bicycle Race. To cykl czterech kolarskich wyścigów jednodniowych, rozgrywanych corocznie w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech od 2014 roku. Zaliczane są one do cyklu UCI Europe Tour.

W pierwszym swoim starcie, w Grand Prix Polski w Sobótce, Franczak był trzeci. Następnie wygrał Grand Prix Węgier, a na zakończenie cyklu, w Grand Prix Słowacji był drugi. Wszystkie wymienione wyścigi z serii klasyków wyszehradzkich miały rangę UCI 1.2.

– Wyścigi zdecydowanie poszły po naszej myśli, tak jak założyliśmy sobie na odprawie z dyrektorem sportowym. Startowaliśmy w 4-osobowym składzie, ponieważ reszta ekipy ścigała się w tym czasie na Dolnym Śląsku, więc nie mogliśmy zakładać, że od początku będziemy kontrolować wyścigi. Jechaliśmy czujnie w peletonie i czekaliśmy na finałowe rozstrzygnięcia – powiedział Paweł Franczak.

Warto zaznaczyć, że nasza grupa jechała w czteroosobowym tylko składzie (Paweł Franczak, Krzysztof Parma, Adrian Banaszek i Szymon Krawczyk), ponieważ pozostali kolarze ATS Voster walczyli w tym czasie w CCC Tour Grody Piastowskie.