Żołnierz z Niska oskarżony o wykorzystanie nastolatek

9 zarzutów, w tym posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz usiłowania lub doprowadzenia tych małoletnich do obcowania płciowego w wyniku kierowania wobec nich gróźb, usłyszał 22-letni Wojciech J. Szeregowemu z 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, stacjonującego w Nisku, grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów.

Śledztwo przeciw szeregowemu Wojciechowi J. prowadzi Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie.

– Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany nawiązywał kontakty z dziewczętami w przedziale wiekowym 15-18 lat z terenu powiatów Janów Lubelski, Biłgoraj i Sandomierz, uzyskiwał ich zaufanie i sympatię, a następnie wykorzystując to zwracał się do nich o przesyłanie mu zdjęć poprzez strony Facebook lub komunikator Messenger – wyjaśnia prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

Jak ustalili śledczy, 22-latek początkowo prosił o zdjęcia w ubraniach odsłaniających nogi lub dekolt, potem także w bieliźnie lub strojach kąpielowych, wreszcie o zdjęcia nagie, także o charakterze pornograficznym. Dążył również do kontaktu seksualnego z tymi kobietami. W razie odmowy współżycia z nim lub przesyłania nagich zdjęć lub filmów o charakterze pornograficznym, 22-latek miał szantażować dziewczęta tym, że zdjęcia i filmy prześle ich rodzinom i znajomym.

– Jak wynika z analizy materiału dowodowego zabezpieczonego w wyniku ekspertyzy urządzeń elektronicznych podejrzanego istnieje uzasadnione podejrzenie, że wymieniony mógł podejmować działania także do innych nieustalonych jeszcze dziewcząt w wieku 15-18 lat, albowiem ujawniono w toku śledztwa szereg zdjęć, nie tylko o charakterze pornograficznym, które zostały przesłane do podejrzanego przez takie osoby – wyjaśnia prokurator Agnieszka Kępka.

Wojciech J. usłyszał łącznie 9 zarzutów na szkodę trzech pokrzywdzonych kobiet. Dotyczą one posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz usiłowania lub doprowadzenia tych małoletnich do obcowania płciowego w wyniku kierowania gróźb wobec nich. Zarzuty dotyczą lat 2016-2018.

W poniedziałek, 22 października, podejrzany usłyszał zarzuty. W toku przesłuchania nie przyznał się do ich popełnienia i odmówił składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Prowadzący sprawę Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie zwraca się do wszystkich osób, które mogły zostać pokrzywdzone przez 22-latka o kontakt z prokuraturą lub Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, gwarantując przy tym absolutną dyskrecję.