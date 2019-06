Zobacz rysunek satyryczny Jana Surmy

[ZDJĘCIA] Do 5 lipca w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji można oglądać wystawę prace niżańskiego rysownika oraz karykaturzysty Jana Surmy. Jego rysunki, wystawiano nie tylko w Polsce, ale i również za granicą, między innymi w Anglii, Azerbejdżanie, Belgii czy też Brazylii. Stanowią one swoisty komentarz do aktualnych wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Jan Surma to niżański artysta i twórcza rysunków satyrycznych. Z zawodu nauczyciel, a prywatnie szczęśliwy mąż, tata oraz dziadek. Aktywny działacz Towarzystwa Ziemi Niżańskiej. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Rysownik prasowy czasopism krajowych i regionalnych, autor ilustracji i okładek wydawniczych.

W 1974 roku, w rzeszowskim miesięczniku Prometeja, ukazał się jego pierwszy rysunek. W późniejszym okresie, Surma rozpoczął współpracę z czasopismami lokalnymi oraz ogólnopolskimi, takimi jak Konstrukcje, Twórczość Robotników, Relacje, Profile, Socjalistyczne Tempo, Sztafeta, Tygodnik Nadwiślański, Feta i Bez Kurtyny, a także Szpilki.

Oprócz karykatur i rysunków satyrycznych wykonuje również ilustracje do książek i projekty okładek. Prace niżańskiego rysownika można było oglądać na ponad stu wystawach krajowych.

Kamila Brzezińska