Znaleźli ziemianki i ślady ich więźniów

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie dawnego obozu NKWD w Żabnie w gminie Radomyśl nad Sanem archeolodzy ujawnili pozostałości sześciu ziemianek, w których przetrzymywani byli więźniowie tego aresztu, a na ich terenie polskie, przedwojenne guziki wojskowe z orłem w koronie, guzik z munduru sowieckiego, pamiątkowy sygnet budowniczych Wału Zachodniego oraz łuski z broni palnej. Poza obszarem odkrytych ziemianek znaleziono także pozostałości zagrody chłopskiej z przełomu XVII i XVIII wieku oraz trzy obrączki w skórzanej pochewce.

– Zweryfikowaliśmy punkty, które można było wskazać na podstawie zdjęć lotniczych i szaty roślinnej. I rzeczywiście w tych miejscach potwierdziły się obiekty w ziemi. To są głównie jamy po pochowaniu szczątków zwierzęcych oraz fragmenty czy pozostałości zagrody chłopskiej z przełomu XVII i XVIII wieku. Dopiero właściwie na ostatnim arze, który mieliśmy badać, ukazały się nam ziemianki. Ujawniono sześć ziemianek, trochę mniejszych niż te które znamy z Trzebuski ale odpowiadające niektórym relacjom świadków. W tych ziemiankach znaleźliśmy przedmioty, które niewątpliwie świadczą o charakterze więziennym tego miejsca i o tym kto był tutaj przechowywany. Można powiedzieć, że otworzyliśmy miejsce gdzie ta historia bezpośrednio do nas przemawia. Te ziemianki i te znaleziska pokazują jaki rzeczywiście charakter miało dla Polaków to tzw. „wyzwolenie”, że człowiek w polskim mundurze z orłem w koronie na guzikach znalazł się w sowieckich ziemiankach więziennych – mówi Bogusław Kleszczyński z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

