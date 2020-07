Zmarł Zbigniew Paszkiewicz

W wieku 89 lat po długiej i ciężkiej walce z chorobą odszedł od nas wyjątkowy Człowiek, Sybirak, wieloletni radny miasta Stalowej Woli, działacz Solidarności, wyjątkowo zasłużony dla Polski i Stalowej Woli. Propagator zdrowego stylu życia, trwania w abstynencji i aktywności sportowej.

Zbigniew Paszkiewicz urodził się 2 VII 1931 w miejscowości Plussy (obecnie tereny Litwy). W 1939 roku, jako mały chłopiec, wraz ze swoją rodziną został zesłany do Kazachstanu. Po powrocie do kraju w 1946 roku, zamieszkał w Warszawie, gdzie w 1952 roku ukończył Technikum Chemiczne w Warszawie.

W latach 1946- 1948 działał w ZHP, był zastępowym. W latach 1952-1954 zatrudniony był jako asystent w Instytucie Barwników i Półproduktów w Brzegu Dolnym, 1955- 1992 pracował jako specjalista technolog w HSW. Był sekretarz KIK w Stalowej Woli. W Solidarności działał od IX 1980. Był członkiem Komitetu Założycielskiego, a od I 1981 Komisji Wydziałowej TGM HSW.

Jak czytamy w Encyklopedii Solidarności „Po 13 XII 1981 założyciel (ze Stanisławem Schabowskim, Zbigniewem Karoniem) tajnej struktury na wydz., zbierającej informacje o represjonowanych i przekazującej je do ks. Edwarda Frankowskiego; organizator kolportażu. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli; w IV 1988 współorganizator, uczestnik dyskusji panelowej nt. Katynia w domu katechetycznym. 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku HSW; po strajku otrzymał upomnienie i naganę w pracy oraz kartę powołania z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku na ćwiczenia wojskowe (choć z racji wieku nie podlegał służbie wojskowej); gromadził i przepisywał teksty pieśni śpiewanych przez strajkujących, co przyczyniło się do założenia w 1988 Chóru Solidarność; 1988-1989 współpracownik redakcji „SMiSa” (ps. Ziuk). 22-23 IV 1989 uczestnik Zjazdu Prasy Niezależnej w Stalowej Woli. Od 1989 członek KO w Stalowej Woli; członek ZR Ziemia Sandomierska, w 1990 delegat na KZD, 1990-1993 członek KKR; od 1998 radny Miasta Stalowa Wola (w 1998 z listy AWS, w 2002 Forum Samorządowego Prawicy, w 2006 PiS). W 1986 odmówił przyjęcia srebrnego Krzyża Zasługi. Do 3 VI 1988 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR”- czytamy w Encyklopedii Solidarności.

10 listopada 2000 roku uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Stalowa Wola”. 9 listopada 2011 decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczony Brązowym Medalem za zasługi w realizacji „ustawowych zadań Policji”.