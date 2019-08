6 sierpnia w wieku 71 lat zmarł Edward Tomecki długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik i przewodniczący Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Edward Tomecki urodził się 15 listopada 1947 roku w Łążku Ordynackim. W 1986 roku został nadleśniczym Leśnictwa Rudnik. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 2014 roku. W 1990 roku został wybrany do Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem, od 1998 do 2010 roku był jej przewodniczącym. Był cenionym społecznikiem i działaczem samorządowym. W latach 1980 – 1996 pełnił funkcję sekretarza w Kole Łowieckim „Gawra” w Rudniku nad Sanem. W 2014 roku za wybitne zasługi dla leśnictwa oraz ochrony przyrody oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Pogrzeb Edwarda Tomeckiego odbędzie się w piątek, 9 sierpnia o godz. 16 w kościele parafialnym w Rudniku nad Sanem. Różaniec w intencji zmarłego zostanie odmówiony w czwartek, 8 sierpnia o godz. 18, w kaplicy na cmentarzu komunalnym oraz 9 sierpnia o godz. 15.30 w kościele.