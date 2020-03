Zmarł Janusz Cisek – wiceprezydent Stalowej Woli w latach 2002 – 2003

28 lutego w wieku 65 lat, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do wieczności Janusz Cisek – wiceprezydent Stalowej Woli w latach 2002 – 2003. Znakomity historyk, samorządowiec i polityk.

Śp. Janusz Cisek od początku był związany ze Stalową Wolą, ponieważ tu się urodził, a następnie skończył szkołę podstawową, a później Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej.

Ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, był doktorem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2003 roku doktorem habilitowanym Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1992-2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, następnie (2001-2002) był Wicedyrektorem Departamentu Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2002-2003 był wiceprezydentem Stalowej Woli. Od 2006 do 2011 roku kierował Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Autor monografii, wydawnictw źródłowych, edycji pamiętników i artykułów naukowych, współautor w pracach zbiorowych i tłumaczeń na język angielski. Wśród najważniejszych jego publikacji historycznych znajdują się m. in.: „Sąsiedzi wobec wojny 1920”, „Józef Piłsudski” – album, „Józef Piłsudski w Krakowie” oraz „Kościuszko WE ARE HERE”.

15 sierpnia 2009 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.