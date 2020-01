Złodzieje ukradli głowę generała

– To niebywały akt wandalizmu, niespotykany u nas wcześniej – mówi Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem. W połowie grudnia, nieznani jak dotąd sprawcy zdewastowali pomnik generała Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie. Nie dość, że go zniszczyli, to jeszcze ukradli głowę monumentu. Sprawcom grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Do tej pory okolica uchodziła za spokojną. Zdarzały się co prawda jednostkowe wybryki. A to ktoś wybił szybę na przystanku, a to powyginał znaki drogowe.

– Ale taki atak na pomnik generała Sosnkowskiego w Antoniowie, gdzie jest patronem szkoły, to nie mieści mi się w głowie. Jestem pewien, że nie doszło do tego z powodów ideologicznych. No bo kto oprócz osób zainteresowanych historią zna tak naprawdę jego życiorys. To czysta głupota. Chodziło po prostu o zniszczenie – mówi „Sztafecie” wójt Jan Pyrkosz.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie dowiedział się o dewastacji pomnika 15 grudnia. Natychmiast zawiadomił policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i zabezpieczyli ślady przestępstwa. Wciąż trwają poszukiwania sprawców. Bo raczej pewne jest, że zniszczenia nie dokonała jedna osoba. Sprawcy musieli przeskoczyć przez ogrodzenie szkoły i utrącić głowę w taki sposób, aby spadający element nie roztrzaskał się o kostkę brukową…

