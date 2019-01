Zlikwidowali opłatę za psa

18 głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw” i dwóch „wstrzymujących się” stalowowolscy rajcy uchylili obowiązującą od 2008 roku uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. To znaczy, że od 1 stycznia 2019 roku owej daniny nie trzeba uiszczać.

Rada Miejska w Stalowej Woli opłatę za posiadanie psa wprowadziła uchwałą z dnia 13 listopada 2008 roku, ustalając jej wysokość na 40 zł rocznie za posiadanie jednego psa oraz 28 zł rocznie za posiadanie każdego następnego czworonoga. – Na terenie gminy Stalowa Wola brak jest obowiązku rejestracji psa, a więc trudne jest przeprowadzenie weryfikacji ilości psów podlegających tej opłacie. W roku 2018 odnotowano 884 osoby, które widnieją w rejestrze podatników opłacających opłatę za psa. Roczny wpływ do budżetu wynosi ok. 31 tys. złotych. W stosunku do podatników, którzy nie uiścili w terminie opłaty od posiadania psów prowadzone są z urzędu postępowania podatkowe i windykacyjno-egzekucyjne, które generują wysokie koszty. Duża grupa właścicieli psów uchyla się od opłaty, a brak dostatecznych instrumentów prawnych uniemożliwia jej wyegzekwowanie – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

– Jeżeli chodzi o tę uchwałę uważamy, że jest sprawiedliwa, bo płaciła tylko część osób – mówiła radna Renata Butryn. Przy omawianiu tego tematu głos zabrał także radny Dariusz Przytuła przekazując prośby mieszkańców dotyczące ustawienia psich pakietów oraz powstania psiego parku na osiedlu centralnym. Zastępca naczelnika wydziały inwestycji, transportu i pozyskiwania funduszy Andrzej Wojtaś zaznaczył, że miasto może stawiać psie pakiety tylko na swoich terenach, w przypadku terenów innych zarządców takich jak np. Spółdzielnia Mieszkaniowa należy uzyskać ich zgodę. Dodał także, że psi park jest zadaniem jak najbardziej do zrealizowania, należałoby jednak zastanowić się nad miejscem jego lokalizacji, bowiem położony w sąsiedztwie bloków może powodować uciążliwości. Problem tkwi w tym, że oprócz elementów sprawnościowych taki obiekt musi posiadać także dużą kuwetę dla czworonogów, która mimo regularnego sprzątania może wydzielać nieprzyjemne zapachy, szczególnie w okresie letnim.

– Psie parki powstają w wielu miastach, jest to miejsce integracji. Zgadzam się z tym, że należy znaleźć odpowiedni teren, ale należy się też do tego przyłożyć. Wiem, że to nie jest pierwsza potrzeba naszego miasta, ale mamy sporo właścicieli psów – stwierdziła radna Renata Butryn.