Złapali wandali niszczących rowery miejskie

Końcem kwietnia na ulice Stalowej Woli wróciły rowery miejskie. Niestety już w pierwszym tygodniu funkcjonowania systemu kilka jednośladów zostało zdewastowanych. Wandale powyrywali GPS-y i wrzucili rowery do fontanny.

– Już 2 maja policja zatrzymała i przesłuchała wszystkich sprawców dewastacji, ale też osoby, które wspierały te działania. Okazało się, że jest to grupa nastolatków – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Dodał, że z inicjatywy matki jednego z nich, przeprowadził rozmowę z trzynastoletnim uczniem siódmej klasy szkoły podstawowej. – Na moje ręce ten nastolatek złożył przeprosiny i ubolewanie z racji tego co się stało – zaznaczył prezydent. Sprawcy wyrazili skruchę oraz chęć podjęcia prac społecznych, by naprawić w ten sposób swoje błędy. Na tym cała sprawa jednak się nie skończy, czeka ich bowiem postępowanie sądowe oraz odpowiedzialność finansowa. Jak udało nam się dowiedzieć zarzutu w sprawie otrzymały dwie osoby w wieku 13 lat z art. 288 Kodeksu Karnego – uszkodzenie mienia. O losach nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Sąd może zastosować upomnienie, nadzór kuratora, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, a w ostateczności zakład poprawczy.

Za wybryki nastolatków zapłacą rodzice. Zniszczonych zostało 10 rowerów. Kara za zniszczenie jednośladu to około 4 tys. zł.

Prezydent zaapelował do mieszkańców Stalowej Woli, aby będąc świadkami podobnych zachować zawsze zgłaszali sprawy do odpowiednich służb. Podkreślił także, że nie ma w planach zastosowania dodatkowych zabezpieczeń systemu rowerów miejskich.

– System ma być przyjazny, ma zachęcać do tego, żeby z niego korzystać. Myślę, że najgorsze co moglibyśmy zrobić to poddać się właśnie tym, którzy chcą takie rzeczy psuć – mówił prezydent Nadbereżny.