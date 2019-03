Zimny prysznic w Siedlcach

Piłkarze Stali Stalowa Wola także w drugim meczu zadbali o to, by kibice oglądali sześć goli. Tym jednak razem powody do zadowolenia miał rywal „zielono-czarnych”. Walcząca o utrzymanie Pogoń Siedlce rozgromiła na swoim stadionie „Stalówkę” 5:1.

Gospodarze już w 3. minucie objęli prowadzenia. Doświadczony napastnik Pogoni Adrian Paluchowski oszukał w polu karnym Grzegorza Janiszewskiego, „pozwalając” się sfaulować i sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamienił Adam Mójta. Niecały kwadrans później zdobywca bramki zaliczył asystę przy trafieniu Paluchowskiego. Dośrodkował z rzutu wolnego, a stojący bez obstawy na szósty metrze były gracz m.in. Legii, Górnika Łęczna, Termaliki Bruk-Bet i Zagłębia Sosnowiec, strzałem głową pokonał Łukasz Konefała.

W 32. minucie Stal zdobyła kontaktową bramkę. Z rzutu rożnego dośrodkował Bartosz Sobótka, a do bramki trafił Szymon Jarosz. Od tego momentu Stal zaczęła dominować, ale w 42. minucie złe podanie Sobótki w poprzek boiska, perfekcyjnie wykorzystali piłkarze Pogoni, wyprowadzając kontrę, po której bramkarz Stali po raz trzeci wyciągał piłkę ze swojej bramki. Autorem gola był… Janiszewski, który tak niefortunnie interweniował przed swoją bramką, że wślizgiem wpakował futbolówkę do siatki.

Kto wie, czy nie inaczej potoczyłyby się losy meczu, gdyby w 47. minucie sędzia odgwizdał zagranie ręką w polu karnym jednego z piłkarzy Pogoni. Stalowcy domagali się „jedenastki”, ale pan Piotr Łęgosz z Włocławka był innego zdania. Chwilę później gospodarze podwyższyli wynik. Piotr Marciniec wyłożył piłkę Mateuszowi Bochnakowi, a 21-latek pięknym uderzeniem po „długim rogu” nie dał naszemu bramkarzowi szans na skuteczną interwencję. W 57. minucie trenerzy Stali przeprowadzili trzy zmiany. Mistrzyka zastąpił Dziubiński, Pietrasa Dadok, a Trubehę Łętocha. Niestety, nowi zawodnicy nie poprawili jakości gry swojej drużyny. To Pogoń nadal dominowała i stwarzała groźne sytuacje. W 60. minucie Konefał uchronił swój zespół przed utratą kolejnej bramki, popisując się obroną trudnego uderzenia Bochnaka. Pod koniec spotkania Stal zerwała się do ataku, ale podobnie jak pod koniec pierwszej połowy, zamiast zdobycia, straciła bramkę. W doliczonym czasie gry celnie z kilkunastu metrów przymierzył Kamil Walków. Już chwilę wcześniej ten sam piłkarz mógł trafić na listę strzelców, ale nie wykorzystał idealnej sytuacji w polu karnym – piłka po jego strzale przeleciała w niewielkiej odległości obok bramki.

POGOŃ – STAL 5:1 (3:1)

1-0 Mójta (3-rzut karny), 2-0 Paluchowski (16), 2-1 Jarosz (32), 3-1 Janiszewski (43-samobójcza), 4-1 Bochnak (49), 5-1 Walków (90)

POGOŃ: Smołuch – Margol, Wichtowski, Mesjasz, Olszewski, Bochnak (88 Łydkowski), Mosiejko, Wiktoruk (82 Szymankiewicz), Marciniec (59 Walków), Mójta (68 Zając), Paluchowski.

STAL: Konefał – Waszkiewicz, Jarosz, Janiszewski, Sobotka – Mistrzyk (57 Dziubiński), Pietras (58 Dadok), Mroziński, Jopek (82 Stępniowski), Trąbka – Trubeha (58 Łętocha).

Sędziował Piotr Łęgosz (Włocławek). Żółte kartki: Wiktoruk, Zając – Mroziński, Stępniowski. Widzów 856.