Ziemia leżajska wybrała Paula

23421 mieszkańców powiatu leżajskiego w niedzielnych wyborach postawiło krzyżyk na liście Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowaną większość tych głosów, aż 14240, oddano na Jerzego Paula, posła minionej kadencji z Sarzyny. – Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w niedzielnych wyborach do Parlamentu. Jest to wyraz Państwa odpowiedzialności za losy naszego kraju. Szczególnie dziękuję moim wyborcom. Zrobię wszystko, by nie zawieść i będę intensywnie pracował dla dobra naszego regionu i całej Polski – mówił tuż po wyborach poseł Jerzy Paul, wybrany na drugą kadencję.

Komitet Prawa i Sprawiedliwości zdobył w powiecie leżajskim 74,16 proc. głosów. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 8,55 proc. wyborców, na Konfederację 7,95 proc., zaś na PSL 5,42 proc. Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył poparcie 3,63 proc. wyborców, a Skuteczni Piotra Liroya – Marca 0,29 proc. W całym powiecie w wyborach wzięło udział 31583 mieszkańców.

W Leżajsku do urn poszło 6429 osób, w tym 57,40 proc. zagłosowało na PiS. Na KO swój głos oddało 17,51 proc. wyborców, na Konfederację 9,78 proc., zaś na SLD 7,62 proc. Nieco mniej, 7,28 proc. zagłosowało na PSL, a 0,40 proc. na Skutecznych. Najwięcej głosów w Leżajsku otrzymał Jerzy Paul. Zagłosowało na niego 1380 osób. Z kolei na Honorowego Obywatela Leżajska Józefa Gdańskiego startującego z list KO zagłosowało 318 osób.

Także w gminie Leżajsk pewnie zwycięstwo odniosło PiS, na które zagłosowało 77,82 proc. wyborców (7001 osób). Na KO oddano 5,80 proc. głosów, na Konfederację 9,32 proc., na PSL 4,58 proc., na SLD 2,22 proc., zaś na Skutecznych 0,26 proc. Podobnie jak w mieście Leżajsk, w gminie najwięcej głosów – aż 3330 – otrzymał Jerzy Paul. 1234 wyborców poparło Mieczysława Miazgę z Górna, który także startował z listy PiS.

Przeszło 80-procentowe poparcie PiS zdobyło w gminie Nowa Sarzyna. Partię poparło 8149 biorących udział w wyborach. KO wsparło 5,74 proc. wyborców, Konfederację 6,01 proc., PSL 3,74 proc., SLD 3,36 proc., a Skutecznych 0,30. Najwięcej głosów w gminie otrzymał pochodzący z niej poseł Jerzy Paul, na którego zagłosowało 6924 mieszkańców.

Na Jerzego Paula swoje głosy oddali też mieszkańcy gminy Kuryłówka. Spośród 1784 głosów oddanych na PiS (73,66 proc.), aż 874 otrzymał Paul. Warto wspomnieć, że na Koalicję Obywatelską zagłosowało 4,25 proc. wyborców, na PSL 13,38 proc., na Konfederację 6,52 proc., na SLD 2,02 proc, zaś na Skutecznych zaledwie 0,17 proc.

W gminie Grodzisko Dolne na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 76,50 proc. wyborców. Na KO 10,15 proc., na Konfederację 7,69 proc., na PSL 3,58 proc., na SLD 1,86 proc, a na Skutecznych 0,22 proc. Tak jak w innych gminach powiatu największym poparciem cieszył się Jerzy Paul. Krzyżyk przy jego nazwisku postawiły 1732 osoby. Mieszkańcy tej gminy poparli też Józefa Gdańskiego z KO. Zagłosowało na niego 298 mieszkańców.

W głosowaniu do Senatu mieszkańcy powiatu leżajskiego poparli Janinę Sagatowską z PiS. Oddano na nią aż 74,27 proc. wszystkich głosów. Na Lidię Błądek z Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 18,22 proc. wyborców, zaś na Marzenę Kardasińską z KWW Przywróćmy Prawo 7,52 proc.