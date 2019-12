Zielono-czarny… Mikołaj znowu w akcji

Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola rozpoczęło akcję „Kibice Razem”, która ma na celu pomoc wychowankom stalowowolskiego Domu Dziecka. W siedzibie stowarzyszenia, przy ul. Popiełuszki 40, zbierane są artykuły chemiczne i higieniczne, a także słodycze. Zbiórka odbywać się będzie 5-6 grudnia w godzinach od 17 do 19 oraz w sobotę od 12 do 14. A później wszystko trafi do Domu Dziecka przy ul. Podleśnej. Oczywiście, dary zawiezie Mikołaj. – Zielono-czarny Mikołaj – podkreślają kibice „Stalówki”.

