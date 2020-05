Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola po raz kolejny postanowiło pomóc dzieciom ze stalowowolskiego Domu Dziecka. Od kilkunastu dni w ramach akcji „Zielono-czarny Dzień Dziecka” prowadzona jest zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych, higienicznych, kosmetycznych oraz sprzętu AGD i sprzętu ogrodniczego, które trafią do placówki przy ul. Podleśnej.

A oto co możesz dostarczyć do ośrodka „Kibice Razem” przy ul. Popiełuszki 40 do piątku (29 maja), na co czekają dzieci z Domu Dziecka? Na grille ogrodowe, węgiel drzewny, parasol ogrodowy, stoły, krzesła, huśtawki ogrodowe, odkurzacz, stacjonarny aparat telefoniczny, żele pod prysznic, antyperspiranty, szampony, maszynki, żeli i kremy do golenia, kremy ochronne z filtrem UV, słodycze, pampersy (4, 4+, 5 lat), chusteczki mokre, płyny dezynfekujące, ręczniki papierowe, rękawiczki nitrylowe, proszki do prania, płyny uniwersalne do mycia i inne środki czystości.

Zbiórka wyżej wymienionych artykułów odbędzie się jutro w godzinach od 16 do 19 w siedzibie stowarzyszenia „Kibice Razem” przy ul. Popiełuszki 40 w Stalowej Woli.

