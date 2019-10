Zgodne zwycięstwa Sokołów. Wpadka Bukowej

Bez zmian w stalowowolskiej „okręgówce”. Zespoły z Niska i Kamienia i tym razem nie znalazły pogromcy, to jednak musiały napracować się nieco więcej niż w kilku innych poprzednich meczach.

Lider gościł Unię i tradycyjnie, spotkanie obydwu zasłużonych dla naszego regionu drużyn, dostarczyło sporo emocji. Mecz był wyrównany, a o zwycięstwie gospodarzy zadecydował w samej końcówce meczu – nie po raz pierwszy w tej rundzie – Wojciech Tyczyński. Sokół wygrał 2:1.

Takim samym wynikiem zakończyły się derby gminy Kamień. Zespół trenera Marka Kusiaka podejmował ŁKS Łowisko. Dzień wcześniej, doświadczony pomocnik Sokoła, 35-letni Grzegorz Woźniak mówił, że nastawia się na twardą, wyrównaną walkę, bo gdy spotykają się obie drużyny, to jest jej pod dostatkiem. No i nie pomylił się. Blisko 300 widzów nie nudziło się. Oglądało żywy, interesujący i stojący na dobrym poziomie mecz, a wspomniany Woźniak został bohaterem pojedynku, który zaczął się od zdobycia bramki przez gości w 20… sekundzie! Po rozpoczęciu gry, jeden z graczy ŁKS-u wycofał piłkę do swojego bramkarza. Ten wykopał ją do przodu, błąd popełnił jeden z obrońców Sokoła, piłka „smyrnęła” go po czuprynie i znalazła się pod nogami Łukasz Kobylarza, który miał przed sobą tylko bramkarza. I okazji nie zmarnował.

W 21. minucie, po faulu na Rychelu, sędzia podyktował rzut karny. Pewnie z 11. metrów uderzył Grzegorz Woźniak. Później sędzia po raz drugi wskazał na „wapno”, tym jednak razem w polu karnym Sokoła. Piłkę ustawił stały egzekutor karnych, najlepszy strzelec drużyny, Tomasz Olko, ale górą był Paweł Kozieł. Do przerwy 1:1. Po zmianie stron działo się wiele na boisku, ale ze skutecznością obu drużyn nie było najlepiej. W końcu celnie przymierzył Woźniak, i jak się okazało, było to ostatnie trafienie w tym meczu. A jego dziewiąte w tym sezonie.

W zespole z Łowisk wystąpił były pomocnik „Stalówki”, dziś 37-letni Janusz Iwanicki.

SOKÓŁ KAMIEŃ – ŁKS ŁOWISKO 2:1 (1:1)

0-1 Kobylarz (1), 1-1 Woźniak (21 – karny), 2-1 Woźniak (67)

SOKÓŁ: Kozieł – Smusz, Piekut, Konefał, Podstawek – Horajecki, Woźniak, Kołodziej, K.Kobylarz (75 Socha), Buczek (85 Bajek) – Rychel (89 Słonina).

ŁKS: Osipa – Nizioł, Piersiak, Miazga, Bąk (67 Socha), Olko, Iwanicki (90 Tabor), Sławomir (77 Rembisz), Doktor, Radomski, Ł.Kobylarz (75 Szeliga)

Sędziował Robert Chmura (Stalowa Wola). Żółta kartka: Smusz. Widzów 300.

SOKÓŁ NISKO – UNIA NOWA SARZYNA 2:1 (0:0)

1-0 Wąs (60), 1-1 Ulawski (77), 2-1 Tyczyński (90)

SOKÓŁ: Drzymała – Wąs (85 K.Lewiński), Stępień, Maciorowski, Buda (65 Przepłata) – Tyczyński, Drelich, Juda, Szewczyk, Tabaka – Urban.

UNIA: Żuraw – Jandziński, Wiatr, Pieróg, Ulawski – Gnidec (83 A.Błajda), K.Błajda, Grześkiewicz, Madej (77 Filip) – Łuczak, Gnatek.

Sędziował Mariusz Złotek (Gorzyce). Żółte kartki: Stępień, Szewczyk. Widzów 200.

Wyniki 12. kolejki: Francesco – Zdziary 0:6 (0:2), Wojtas 2, Sobiło 2, Cupak, Cichoń, Słowianin – Pogoń 2:3 (0:3), Kowal, Rak – Stefan, Gaweł, D.Drożdżal, Brzyska Wola – Olimpia 0:0, Transdźwig – Stal Gorzyce 3:3 (1:2), Jeczeń 2, Rzepiela – Partyka 2, Tur, Sokół Sokolniki 0 Siarka II 1:1 (1:1), Chmiel – Kargulewicz, Bukowa – Stal Nowa Dęba 2:3 (2:0), Golik, Partyka – Florys 2, Wilk.

13. kolejka, 26 października (sobota): Stal Nowa Dęba – Sokół Nisko (11), Unia – Brzyska Wola (14.30), Zdziary – Bukowa (15), Stal Gorzyce – Francesco, 27 października: Siarka II – Sokół Kamień (11), Łowisko – Transdźwig (15), Pogoń – Sokół Sokolniki (15), Olimpia – Słowianin (15).