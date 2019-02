Zgłoszenia do Drużyny Energii przedłużone do 15 lutego!

Jeżeli Twoja szkoła nie zgłosiła się jeszcze do programu „Drużyna Energii”, to nic straconego. Uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych wciąż mają szansę na rywalizację pod czujnym okiem znakomitych ambasadorów sportu: Izabeli Bełcik, Marka Citki, Krzysztofa Golonki, Bartosza Ignacika, Krzysztofa Ignaczaka oraz Rafała Lipińskiego. Zapisy do programu zostały przedłużone do 15 lutego. To już II edycja „Drużyny Energii”, czyli projektu, dzięki któremu uczniowie z całej Polski mogą poprzez sport i świetną zabawę walczyć o wspaniałe nagrody.

– Pierwotnie zgłoszenia miały zostać zamknięte w niedzielę 10 lutego, ale dostaliśmy mnóstwo sygnałów ze strony nauczycieli i dyrektorów, aby dać chętnym jeszcze więcej czasu – mówi Robert Leszczyński, dyrektor marketingu sportowego w firmie New Balance Polska, która jest partnerem technicznym programu. – Drużyna Energii to projekt kierowany do uczniów i ich opiekunów, więc naszym obowiązkiem było wysłuchać tych głosów. Przedłużyliśmy etap zapisów, żeby wszyscy chętni mogli do nas dołączyć. Zapraszamy do zgłoszeń na stronie www.DruzynaEnergii.pl.

Jak zgłosić szkołę?

„Drużyna Energii” to ogólnopolski program sportowo-edukacyjny dla dzieci z klas 6-8 szkół podstawowych. Do jego pierwszej edycji zgłosiło się 600 szkół, które w toku akcji przesłały ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami. Nowością w drugiej edycji są dodatkowi ambasadorzy. Izabela Bełcik pomoże Krzysztofowi Ignaczakowi z treningiem siatkarskim, a Rafał Lipiński rozszerzy rywalizację o elementy koszykarskie.

– Jestem tutaj po to, żeby pokazać młodym, że warto spróbować – podkreśla uznawany za najlepszego dunkera świata popularny „Lipek”. – Słowa nie wyrażą tego, jak pięknym sportem jest koszykówka. Wystarczy wziąć piłkę do ręki i każdy może realizować się na swój sposób. To przede wszystkim bardzo szerokie spektrum efektownych zagrań, które można łączyć na nieskończoność sposobów. Aby wejść do gry o niezapomniane lekcje WF-u z ambasadorami i sprzęt sportowy, wystarczy nagrać trwający 15-300 sekund film, na którym uczniowie pokażą sportowy charakter swojej szkoły. Wideo

należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.DruzynaEnergii.pl. W etapie sportowym II edycji projektu weźmie udział 200 szkół – do zeszłorocznej „setki” dołączy kolejne 100 szkół, które prześlą najbardziej kreatywne filmy.

O co gramy?

Rywalizacja potrwa od lutego do czerwca, a uczniowie będą walczyć o spełnianie sportowych marzeń, trening z gwiazdami oraz cenne nagrody. Uczniowie z całej Polski zmierzą się w bezpośredniej walce o puchar Drużyny Energii. Wszystkie ekipy powalczą o niezapomnianą lekcje WF-u z ambasadorami, którzy raz w miesiącu odwiedzą najbardziej aktywną szkołę. Najlepsi w czerwcu spotkają się na wielkim finale na gdańskim Stadionie Energa.

Inicjatorem i mecenasem akcji jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska.