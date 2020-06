Zgłoś swój teatr do konkursu

Trwa nabór do piątej edycji festiwalu RELACJE. Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne. Do udziału w konkursie Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza teatry amatorskie z całego kraju. W tym roku jednak, ze względu na pandemię koronawirusa, w regulaminie wprowadzono pewne zmiany organizacyjne.

Do udziału w festiwalu mogą się zgłaszać zespoły teatralne z całej Polski, które albo poruszają zagadnienia międzypokoleniowe, albo też w swoim składzie mają aktorów reprezentujących różne pokolenia.

Od początku RELACJOM towarzyszy temat przewodni. W pierwszej edycji były to punkty wspólne, w drugiej – nieuchronność konfliktu i negocjacja wspólnych korzyści, w trzeciej aktorzy skupili się na kontynuacji dzieła i tradycji, natomiast czwarta to spojrzenie na styl późny w kulturze. Każdorazowo inspirację stanowiły różnorodne teksty kultury.

W tym roku organizatorzy swoją uwagę skierowali w stronę „dziecięcej naiwności” i eseju Stanisława Barańczaka. Dotyczy on Adama Ważyka, który publikując 21 sierpnia 1955 roku „Poemat dla dorosłych” wywołał największy skandal literacki PRL–u.

Jak zapowiadają organizatorzy, w tej edycji konkursu prawdopodobnie przewodniczącą jury będzie aktorka Anna Seniuk.

Oprócz nowego tematu, nastąpiły również zmiany w regulaminie, które spowodowane są zachowaniem reżimu sanitarnego, podczas organizowania wydarzeń kulturalnych.

– W zespołach ograniczyliśmy ilość do 10 osób, aktorzy nie będą mogli nocować, to znaczy, że zaraz po swoim występie wracają do domów. Wydłużyliśmy również czas trwania konkursu z trzech do pięciu dni. Przedstawienia będą wystawiane tylko na scenie głównej, ograniczona zostanie też ilość osób zasiadających na widowni – mówi Marek Gruchota, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

V Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne – RELACJE odbędą się w dniach 16-20 września. Nabór uczestników potrwa do 20 lipca. Regulamin i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej MDK.