[Zdjęcia] Przed kilkoma dniami w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku otwarta została wystawa historyczna „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”. Wystawa pochodzi z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie.

Organizatorem wystawy jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej we współpracy z Miejskim Centrum Kultury, do której to instytucji ekspozycja trafi za kilka dni. W dniu otwarcia prelekcję i zajęcia dydaktyczne z młodzieżą odbył Zenon Fajger z rzeszowskiego oddziału IPN. Tematem ekspozycji są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768-1956 zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane z ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom w kierunku zachowania pamięci o „Golgocie Wschodu”.

W holu MCK wystawę będzie można bezpłatnie oglądać do końca września.