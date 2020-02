Zdecyduj co będzie się działo w MDK

Miejski Dom Kultury służy od zawsze do rozwoju talentów i umiejętności uzdolnionym artystycznie mieszkańcom Stalowej Woli. Obecnie około 1600 amatorów tańca, teatru, muzyki i śpiewu skupia się w 30 grupach artystycznych. A jak będzie wyglądać jego działalność w roku 2020 i w kolejnych latach? Zdecydujcie sami.

Już w najbliższy poniedziałek 24 lutego 2020 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej MDK odbędą się otwarte konsultacje, podczas których będzie można zgłaszać swoje pomysły na funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury w przyszłości. Chcemy dać mieszkańcom możliwość wzięcia udziału w tworzeniu i akceptacji planowanej oferty kulturalnej dla naszej instytucji.

Na czym oprzeć strategię rozwoju? Może na lokalnym dziedzictwie kulturowym, lasowiackiej tradycji? Co możemy wspólnie zaliczyć do cech, zjawisk, wydarzeń charakterystycznych dla Stalowej Woli? W naszym mieście mamy też pewne trudne dziedzictwo. Jak go okiełznać i przekształcić w wartość kulturową? Bez opinii samych zainteresowanych działalnością MDK nie uda się stworzyć oferty odpowiadającej potrzebom.