Taki tytuł nosi debiutancki zbiór recenzji autorstwa Beaty Sudoł-Kochan. Prezentacja publikacji odbyła się w piątek, 26 października, w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.

Oprócz recenzji Beaty Sudoł-Kochan, w zbiorze znajdziemy również wiersze innych autorów, umieszczone w części „Zemsta poety”. I to właśnie w szczególności poetom autorka zawdzięcza powstanie „Zbrodni (nie)doskonałych”.

„Z wielką radością oddaję w Państwa ręce publikację, w której zostały zawarte wybrane recenzje tomików poezji. Powstawały one na przestrzeni lat, dzięki temu, że regionalni poeci oraz ci z innych województw obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi swój największy skarb – myśli.

Bez nich nie byłoby mnie ani moich recenzji, ponieważ to Oni ubierają niesforne myśli w słowa i tworzą niezwykłe liryki. Natomiast ja w sposób prosty jedynie staram się je przeanalizować i odkryć drugie dno sprytnie przez Nich ukryte. Cieszę się, że w ten sposób uzupełniamy się” – napisała autorka w swej publikacji.

O drodze, jaką podąża recenzentka, napisał we wstępie do zbioru Piotr Jackowski: „Patrzy przede wszystkim na podejście autorów tomików poezji do człowieka. Skupia się na uczuciach i emocjach, zwracając uwagę na ból, miłość, szczęście, strach, smutek, radość, nadzieję… Ów człowiek zanurzony jest w przeszłości, teraźniejszości, wybiega w przyszłość, zachwyca się pięknem świata, doświadcza ulotności chwili i przemijania, wybiera pomiędzy dobrem a złem, przeżywa liczne dylematy. Nie są mu także obce filozoficzne przemyślenia dotyczące sensu istnienia”.

Dlaczego zbiór recenzji nosi tytuł „Zbrodnie (nie)doskonałe? Pierwszy człon tytułu wziął się z zamiłowania autorki do kryminałów.

– A dlaczego „(nie)doskonałe”? Bo brakuje gdzieś tam przecinka, bo pewnie czegoś jeszcze nie odkryłam wśród tych waszych wierszy. Dlatego „Zbrodnie (nie)doskonałe”, tak jak niedoskonały jest człowiek – powiedziała Beata Sudoł-Kochan.

O oprawę muzyczną wieczoru autorskiego zadbali Ryszard Marchewka i Anna Patron.

Beata Sudoł-Kochan urodziła się w 1984 r. w Stalowej Woli. Jest magistrem filologii polskiej, inspektorem ds. BHP i PPOŻ, absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Od 2013 r. pracuje jako wykładowca w Centrum Kształcenia TORUS, gdzie uczy w Szkole Policealnej, Szkole Medycznej i Liceum dla Dorosłych. Zadebiutowała recenzją do tomiku poezji Agnieszki Bulicz „Gondole czasu”, która została opublikowana w miesięczniku „Gazeta Kulturalna” i w kwartalniku artystyczno–literackim „Metafora”. Publikowała w almanachu „Spojrzenia 6”. Interesuje się literaturą i fotografią, a jej największym marzeniem jest zagrać w teatrze.