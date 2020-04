Zatrzymani za kradzieże, włamania i paserstwo

Policjanci zatrzymali grupę młodych mężczyzn, która na początku roku brała udział we włamaniach do garaży i pomieszczeń gospodarczych na terenie Niska i Stalowej Woli. Ich łupem padł m.in. stary motocykl z lat 60-tych. Zatrzymani będą odpowiadać za 16 włamań i kradzieży oraz 10 przestępstw paserstwa. Grupa naraziła poszkodowanych na straty o wartości ponad 30 tysięcy złotych.



W połowie kwietnia niżańscy policjanci ustalili i zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 17 do 24 lat, podejrzanych o włamania i kradzieże na terenie Niska i Stalowej Woli. Wśród nich był paser, który miał im pomagać w zbyciu rzeczy. Wszyscy pochodzą z powiatu niżańskiego. Nielegalny proceder uprawiali od stycznia do marca. Na włamania jeździli pojedynczo lub w grupach.

Mężczyźni włamywali się do garaży i pomieszczeń gospodarczych, kradli również materiały budowlane, głównie cement, znajdujący się na prywatnych posesjach. Skradzione rzeczy przewozili swoimi samochodami prosto do pasera lub trzymali u siebie w domu.

Ukradli m.in. stary motocykl z lat 60-tych o wartości 18 tys. złotych. Przewieźli go samochodem i ukryli na strychu w garażu. Ukradli również silnik od łodzi motorowej. Mężczyźni okradali nawet swoich sąsiadów. Paser, do którego przewozili zrabowany towar płacił od ręki gotówką, sprawcy mieli więc możliwość natychmiastowego upłynnienia towaru.

Jak ustalili funkcjonariusze, paser wystraszył się zatrzymań włamywaczy i część towaru przewiózł do swojej rodziny na posesję. Policjanci przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny i jego rodziny. Odzyskali większość skradzionych rzeczy, których wartość została wyceniona przez właścicieli na kwotę ponad 30 tys. złotych.

Sprawcy będą odpowiadać za 26 przestępstw.

Fot. KPP Nisko