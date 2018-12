Zaśpiewali dla Julii

[ZDJĘCIA] Już po raz piąty społeczność Szkoły Podstawowej w Sarzynie zaprosiła mieszkańców wsi i okolic na koncert charytatywny. Wydarzenie pełne kolęd i świątecznego ducha dedykowano Julii Józefarze, 8-letniej uczennicy placówki chorej na bardzo rzadką i jak dotąd nieuleczalną chorobę genetyczną Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), czyli postępujące kostniejące zapalenie mięśni.

Zanim w niedzielne popołudnie w szkolnej sali gimnastycznej ruszył koncert w szkole zorganizowano kiermasz ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych. Piękne stroiki, bombki, choinki i inne świąteczne cudeńka przygotowali nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów SP w Sarzynie.

Punktualnie o godz. 15 rozpoczęło się świąteczne widowisko. W którym wystąpili podopieczni przedszkola oraz uczniowie klas I-III, wspierani przez starszych kolegów.

– Bohaterką dzisiejszego koncertu jest uczennica naszej szkoły, to dla niej spotykamy się dzisiaj, dla niej gramy i śpiewamy. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazywali datki na leczenie Julii, dziękujemy wam za wasze dobre serce. Za to, że potraficie pochylić się nad potrzebującymi, dziękujemy za okazaną przez was ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Ofiarowana przez was pomoc jest dowodem waszej serdeczności, wyrazem współczucia oraz zwykłej ludzkiej solidarności – dziękowała wszystkim darczyńcom, jeszcze przed koncertem dyrektor szkoły Monika Milo

Za przygotowany przez dzieci wieczór, za liczną obecność mieszkańców Sarzyny, za dobre słowo każdego dnia i każdą złotówkę przekazaną na leczenie Julki dziękowała także jej mama Anna Józefara. Przekonywała, że każdy nawet najmniejszy grosz może pomóc jej córce.