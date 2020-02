Zarzeczny najlepszy kadet, Robótka najlepszy junior

Po rocznej przerwie powrócił do kalendarza imprez bokserskich Międzynarodowy Puchar Karpat. Za nami pierwszy z czterech turniejów IV edycji, który odbył się w Przemyślu. Odbyło się 36 walk we wszystkich kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn.

W walkach adeptów, a więc zawodników z najmniejszym stażem, Stal Stalowa Wola Boxing Team miała jednego reprezentanta, Jakuba Biernata. Stoczył on walkę z Piotrem Metnerem w kategorii wagowej 59 kg, którą przegrał na punkty o:3.

Świetnie spisał się Tobiasz Zarzeczny, który wygrał jednogłośnie na punkty w kategorii kadeta w wadze 60 kg z Rumunem Bogdanem Iovą.

Zwycięstwo odniosła również Roksana Lechoszest. Juniorka Stali walczyła z seniorką, Karoliną Wolańską z Optimusa Fight Klub Krosno w wadze 63 kg i decyzją sędziów wygrała 2:1.

Ze zwycięskiej ścieżki nie zszedł w Przemyślu ostatni z podopiecznych trenera Rafała Toporowskiego – Kamil Robótka. Pięściarz Stali pokonał jednogłośnie na punkty Igora Włoszka z Avii Świdnik w kategorii junior w wadze 63 kg.

Zarzeczny został wybrany najlepszym kadetem turnieju, a Robótka najlepszym juniorem.

Share 0 Share Share