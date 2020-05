Zarezerwuj książkę przez katalog online

Od poniedziałku, 1 czerwca 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza przywróci możliwość elektronicznych rezerwacji książek poprzez katalog online biblioteki. Takich rezerwacji mogą dokonać Czytelnicy mających aktywne konta.

Limit rezerwacji to 5 książek na agendę lub filię. Jeśli już zarezerwujemy książki, pamiętajmy że czas przygotowania książki przez bibliotekarza do odbioru to 1 dzień roboczy. – Czytelnik może zrobić rezerwacje pozycji przy której jest dostępny przycisk „wypożycz”. Aby zarezerwować książkę należy być zalogowanym do katalogu online. Kliknięcie w przycisk „wypożycz” nie jest równoważne z tym że książka jest już do odbioru w bibliotece. Książkę będzie można odebrać dopiero w momencie, kiedy bibliotekarz zmieni status książki do odbioru. Wtedy taka informacja będzie widoczna po zalogowaniu w katalogu online w zakładce oczekujące, a także do rezerwującego daną pozycję czytelnika zostanie wysłany mail z informację o możliwości odbioru książki – wyjaśniają bibliotekarze.

Przygotowane przez bibliotekarkę książki będą czekały na nas 7 dni kalendarzowych. Po tym terminie rezerwacja przestaje obowiązywać, zaś książki wracają na półki i są dostępne dla kolejnych Czytelników. Przypominamy, iż nie ma możliwości rezerwowania lub zamawiania książek telefonicznie.

Jeśli chcemy skorzystać z usług MBP, musimy pamiętać o nowych godzinach otwarcia placówek. Biblioteka Główna przy ul. Popiełuszki dostępna jest w dni robocze w godzinach 9-18, zaś Filie w godzinach 10-17. W soboty MBP jest nieczynna. W obiektach obowiązują rygory sanitarne, zaś biblioteka funkcjonuje w niepełnym wymiarze. Możemy tylko oddać lub wypożyczyć książki. Nie funkcjonują także czytelnie czasopism i czytelnie internetowe. Nie jest wypożyczana prasa i czasopisma. Pamiętajmy również, że w MBP nie można także korzystać z korytarzy np. jako przestrzeni do nauki oraz skorzystać z usługi ksero oraz wydrukowania dokumentu.