Zaproszenie do aktywnego dialogu społecznego

Prezydent Miasta Stalowej Woli serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do wypełnienia ankiety, badającej odczucia lokalnej społeczności, dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta.

Badanie ankietowe prowadzone będzie w dniach: 3-5 lipca 2019 r. (środa-piątek) w formie:

elektronicznej – ankietę można znaleźć pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQFw-aiD1XNYoTVI6sLaH4mhofbHdi2Ga-68_526zgOdOyw/viewform

oraz bezpośredniej na terenie Stalowej Woli przez pracowników Urzędu Miasta, legitymujących się odpowiednimi identyfikatorami (możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej lub elektronicznej na tabletach).

Prosimy o udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi, gdyż będą one stanowić podstawę do przygotowania wstępnej koncepcji projektu, planowanego do złożenia o dofinansowanie w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

– Z góry dziękuję za zaangażowanie i liczę na aktywne włączenie się w ocenę różnych aspektów funkcjonowania miasta. Dzięki poznaniu Państwa opinii i oczekiwań odnośnie kierunków rozwoju lokalnego będziemy mogli przygotować lepszej jakości projekt, odpowiadający na realne potrzeby lokalnej społeczności – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Program ma za zadanie wesprzeć miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych.

Program ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast.

Info: www.stalowawola.pl