Zapraszają na spotkanie z filmem

Jesienna tura „Spotkań z filmem 2019” w Nowej Sarzynie nabiera rozpędu. Już w najbliższy wtorek, 8 października, w Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie będzie można obejrzeć kolejny film.

– We wtorek, 8 października o godz. 18 zapraszamy na kolejny film, a ponieważ będzie on wyświetlany pod rygorem tzw. parasola licencyjnego, nie możemy podać publicznie jego tytułu. Możemy natomiast zdradzić, że był on ostatnio nominowany do Oscara w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”, a temat wieczoru to „Opowieść o chłopcu, którego nie było” – wyjaśnia Jacek Wojdałowicz, jeden z organizatorów cyklu. – Po pełne informacje zapraszamy jak zwykle na nasz profil facebookowy „Kinomani Nowa Sarzyna”.

Wstęp na seans jest wolny.