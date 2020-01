Zapomniany czas, zapomniani ludzie

W dawnym budynku dyrekcji naczelnej stalowowolskiej Huty, dziś zajmowanym przez Urząd Miasta, w sali konferencyjnej na ścianie widniał poczet dyrektorów i prezesów Huty Stalowa Wola od początku jej istnienia do współczesności. Brakowało w nim inżyniera Fryderyka Topolskiego, dyrektora uruchamiającego Hutę po wojennej zawierusze.

Po zakończeniu działań wojennych na części terytorium Polski w 1944 roku, ówczesnym władzom z Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zorganizowanego przez sowieckie władze, zależało na szybkim uruchomieniu produkcji, a nie funkcjonowaniu w Zakładach de facto warsztatów naprawczych. Wtedy przede wszystkim szło o to, aby produkcją wspomagać sowiecką armię walczącą z Niemcami. Stalowa Wola była wolna od niemieckiego okupanta 2 sierpnia 1944 r. Wcześniej, w lipcu, Zakłady Południowe zostały w znacznej części ogołocone przez okupanta z maszyn i urządzeń. Kilka transportów wyładowanych majątkiem Zakładów Niemcy wywieźli na zachód. Co prawda stalowowolską elektrownię w pierwszych dniach września 1944 r. udało się uruchomić i mogła przynajmniej w części zaopatrywać w prąd elektryczny Zakłady, ale nie było gazu koniecznego do prowadzenia produkcji hutniczej. Przerwany był w kilku miejscach rurociąg dostarczający gaz do zakładu i ekipa z Huty musiała naprawić uszkodzenia na terenach kontrolowanych przez wojska sowieckie. A tam wciąż grasowały antysowieckie oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej, które Polakom również nie były przyjazne.

Powojenna zmiana

1 grudnia 1944 roku na miejsce Białopiotrowicza został desygnowany przez PKWN inż. Fryderyk Topolski. Tymczasowy zarząd Huty rozwiązano. Wtedy już uruchamiano dostawę gazu dla Huty. Przyjmowano nowych pracowników, tak że w Hucie na koniec 1944 roku pracowało ponad 1900 osób. Trzeba powiedzieć, że Białopiotrowicz zaawansował prace przy przywracaniu zdolności wytwórczych Zakładów. Za jego dyrektury w Zakładach funkcjonowało biuro odszkodowań wojennych, które sporządzało wykaz strat poniesionych wskutek niemieckiej okupacji. Wykaz ten potem w ramach rewindykacji był podstawą do odzyskania maszyn i urządzeń wywiezionych przez okupanta do Niemiec i do czeskiego Kladna.

W grudniu 1944 roku inżynier Fryderyk Topolski jako przedstawiciel resortu gospodarki i finansów PKWN donosił, że remont rurociągu gazowego został zakończony i „obecnie przeprowadzane są próby na szczelność. Dostawy gazu należy się spodziewać w końcu miesiąca grudnia 1944 r.” Stwierdzał, że jeden piec martenowski przygotowany jest do ruchu, podobnie walcownia, w zakładzie mechanicznym wyremontowane są wszystkie obrabiarki a „całkowite uruchomienie warsztatu mechanicznego na trzy zmiany jest utrudnione ze względu na brak wykwalifikowanych robotników.”

W 1984 roku już na emigracji w Kanadzie inż. Topolski spisał swoje wspomnienia. Zawarł w nich opis stalowowolskiego okresu. Oto on, z poczynionymi przeze mnie skrótami, które niczego nie wnoszą do stalowowolskiej opowieści. Za jego dyrektury po zniszczeniach wojennych uruchomiono na nowo Zakłady Południowe, dzisiejszą Hutę Stalowa Wola. Oto co napisał F. Topolski o swoim stalowowolskim okresie.

Wspomnienia pierwszego dyrektora

Z Rejonowej Komisji Uzupełnień w Lublinie odesłano mnie niezwłocznie do Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, gdzie przyjął mnie Mieczysław Popiel, będący wówczas zastępcą kierownika Resortu Gospodarki i Finansów (Hanemann z PPS). Nie chciałem zostać w Lublinie, gdzie panował straszny rozgardiasz i po naradzie z Mincem zostałem skierowany na stanowisko kierownika Wydziału Przemysłu do już uformowanego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na tym jedynie wyzwolonym terenie znajdowały się poważniejsze zakłady przemysłowe. Głównym moim zadaniem było uzyskanie możliwości produkcji części zamiennych dla sprzętu wojskowego.

(…) Po objeździe większych zakładów (m.in. zakładów naftowych w Krośnie, zakładów lotniczych w Mielcu i Rzeszowie oraz innych) udałem się do największej fabryki Huty w Stalowej Woli. Zakłady te już były gruntownie rozszabrowane, Niemcy zdążyli wywieźć ponad 25 proc. obrabiarek, elektrownia była praktycznie nieczynna (skończyły się zapasy węgla a przewody doprowadzające gaz z Daszawy były rozbite w wielu miejscach. Oddziały wojskowe sowieckie i polskie zabierały co im było potrzebne. Zakładami kierował zespół pod przewodnictwem inż. Białopiotrowicza, który nie panował nad sytuacją. Niemniej te zakłady, które zostały oddane do użytku przed wybuchem wojny w 1939 roku (był to jeden z głównych obiektów tzw. COP-u Centralnego Okręgu Przemysłowego) głównie jako fabryka artylerii- można było stosunkowo szybko uruchomić. (…)

Po złożeniu przeze mnie sprawozdania w Lublinie- zespół pod kierownictwem Minca – polecił mi objąć kierownictwo zakładów w Stalowej Woli i rozpocząć jak najszybciej produkcję dla dowództwa 1-go frontu ukraińskiego Marszałka Koniewa. Od władz wojskowych otrzymałem kilka samochodów ciężarowych (z dostaw amerykańskich) oraz pierwszego „Willisa”, załadowałem je maksymalną ilością żywności i tak udałem się z nominacją – którą zachowałem – do Stalowej Woli.

Zamieszkałem u sekretarza nowo powstałej organizacji partyjnej – Depaka i przez niego nawiązałem pierwsze kontakty. Przy zakładach mieszkał- we własnym domu- stary inżynier Chudzyński, który budował i uruchamiał zakłady przed wojną. W czasie wojny odmówił wszelkiej współpracy z Niemcami. Przeprowadziłem z inż. Chudzyńskim dwie długie rozmowy, po których zgłosił się do pracy – w charakterze mojego zastępcy. W ślad za tym zgłosili się do pracy dalsi inżynierowie m.in. doskonały mechanik inż. Dietrych (który później pracował ze mną w Katowicach) i znakomity hutnik inż. Stankiewicz. Szefem administracji został B. Opałko.

Mając odpowiedni „glejt” od władz wojskowych, jeździłem z grupą fachowców wzdłuż rurociągu gazowego do Sambora i Daszawy. W rekordowo szybkim tempie naprawiono rurociąg, w tym szereg konstrukcji nośnych nad rzekami. Elektrownia ruszyła. Jako pierwsze uruchomiono zakład mechaniczny i warsztaty remontowe. Natychmiast rozpoczęliśmy produkcję części zamiennych do czołgów i samochodów. Dowództwo 1- go (pomyłka: winno być 1-go) frontu ukraińskiego (po ofensywie styczniowej 1945 roku sztab znajdował się na Dolnym Śląsku) umieściło w zakładach wojskową grupę odbiorczą oraz udzielało nam pomocy w transporcie i częściowo w żywności.

Otrzymałem pełnomocnictwo na objęcie wszystkich składów stali szlachetnych Huty „Poldi” i firmy „Röhler- Stahl”, które w czasie wojny ściśle współpracowały ze Stalową Wolą (w ramach koncernu „Göring”). Po ofensywie styczniowej 1945 roku objąłem m.in. składy tych firm w Łodzi i w Krakowie. Produkcja ruszyła pełną parą.. Okresowo składałem sprawozdania w Lublinie.

W grudniu 1944 roku sprowadziłem ze Lwowa żonę i siostrę oraz paru przyjaciół, którzy mieli mi towarzyszyć przez wiele lat (….) Na przełomie roku urodziła się w Stalowej Woli nasza córka Marysia. Tak się złożyło, że w dniu, kiedy skończyłem 32 lata- 5 stycznia 1945 roku odbyła się w zakładach wielka uroczystość z okazji oficjalnego uruchomienia walcowni. Przybyło wielu gości z Lublina – m.in. Hilary Minc, zakład był udekorowany, grała orkiestra, współpracownicy otrzymali pierwsze odznaczenia.

W styczniu ruszyła wielka ofensywa przez Wisłę. W końcu stycznia zostałem wezwany przez H. Minca do Łodzi; polecił mi stawić się w Katowicach w pierwszej połowie lutego (chodziło m.in. o uruchomienia przemysłu hutniczego).

Jeszcze w lutym 1945 roku po załatwieniu spraw w sztabie 1-go (DG pomyłka- 1-go) frontu ukraińskiego – już będąc w Katowicach – porządkowałem i przekazywałem sprawy Stalowej Woli.(…)

Pierwsze tony stali

Przewalcowanie 5 stycznia 1945 r. kilku arkuszy grubej blachy było początkiem powojennego uruchomienia Zakładów Południowych. Ale do szczęścia z pełnego uruchomienia Zakładów brakowało wystarczająco dużo, żeby nie patrzeć z obawą w przyszłość. Stalownia wciąż jeszcze stała, trwało uzupełnianie wyposażenia i remonty sprzętu w każdym wydziale. Ale na początku lutego 1945 roku ruszyła stalownia. W zdekompletowanym piecu elektrycznym, bez urządzeń do regulacji elektrod, wytopiono pierwsze w wolnej od Niemców Stalowej Woli 200 ton stali wysokiej jakości. A potem produkcja nabierała coraz większego tempa i ogarnęła całą Hutę.