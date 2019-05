Zapomniane ogniwo [ZDJĘCIA]

Do 5 czerwca na rynku w Rudniku nad Sanem oraz w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży można oglądać wystawę „Zapomniane ogniwo – konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944-1956”.

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej była już pokazywana w wielu miastach Polski. Obecnie została zaprezentowana w przestrzeni publicznej na rynku w Rudniku nad Sanem i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na jednej z plansz prezentowana jest sylwetka Stanisława Mandeckiego, współzałożyciela rudnickich „Orląt”.

Właściciele sklepów i budynków użyteczności publicznej poszczególne panele prezentują na ulicy i w witrynach sklepowych, a w razie niesprzyjającej aury umieszczają je wewnątrz swoich lokali. Wokół rynku można oglądać 15 plansz, reszta znajduje się w szkole podstawowej w Stróży.

Wystawa przypomina nieznane historie konspiracyjnych organizacji, które były tworzone spontanicznie i niezależnie przez młodzież w latach 1944/1945–1956. Szacuje się, że w tym czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków. Zakładali je we wszystkich regionach uczniowie, studenci, młodzi robotnicy i chłopi w wieku 14–21 lat. Przyświecały im te same cele: przekonanie społeczeństwa do kontynuowania oporu i obrony własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże zadaniem było odzyskanie niepodległości, rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej.

Projekt IPN ma na celu przypomnieć powojenną działalność członków młodzieżowego podziemia – tytułowego zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski z komunizmem.

Wystawa jest pokazywana w Rudniku dzięki Stowarzyszeniu Kutluralno-Oświatowemu „Rudnickie Orlęta”, którego prezesem jest Anita Gietka, a także wsparciu Jerzego Bigosa i Stanisława Szydełki.